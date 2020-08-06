Москвичка пожаловалась на неудаление собранных для цифрового пропуска данных

Юристы «Роскомсвободы» помогли жительнице Москвы Елизавете Парамоновой подать жалобы в Роскомнадзор. Парамонова отозвала согласие на обработку данных, которое дала, пытаясь узнать причину блокировки цифрового пропуска. Три из четырёх операторов либо отказались удалить данные, либо проигнорировали заявление.

Весной цифровой пропуск Елизаветы Парамоновой заблокировали. Он был необходим для передвижения по Москве во время режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Для того чтобы узнать причину блокировки, женщина подписала согласие на обработку персональных данных. Согласие получили следующие операторы: Департамент предпринимательства и инновационного развития, Департамент информационных технологий, «Информационный город», фонд «Московский инновационный кластер». Им были переданы ФИО, дата рождения, адрес, профессия, информация о месте работы, паспортные данные, гражданство, образование, номера телефонов, адрес электронной почты, технические данные и характеристики устройства.

Согласие на обработку персональных данных давалось сроком на 10 лет с правом на обработку данных третьими лицами.

«Для меня было важно обозначить несогласие с незаконной обработкой персональных данных сроком на 10 лет. Никакого другого выбора, кроме как согласиться, мне просто не оставили: без этого я не могла узнать причину блокировки цифрового пропуска. Я хочу сама решать, какие данные, когда и кому предоставлять и на каких условиях», — заявила Елизавета Парамонова.

После отмены цифровых пропусков Парамонова через электронные приемные и почтой отправила операторам заявление об отзыве её персональных данных. ДИТ Москвы заявил, что удалит данные в «установленные законодательством сроки по мере достижения целей», хотя цифровые пропуска уже отменены и конкретно заявительница их не использует. Фонд «Московский инновационный кластер» и «Информационный город» и вовсе проигнорировали письмо (ответ должен был прийти в течение 30 дней). И только Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы принял заявление и сообщил об уничтожении персональных данных.

«Предпринимаемые в ответ на пандемию действия, в том числе сбор информации для цифровых пропусков, были организованы настолько плохо, что надлежащих документов, которые бы обосновали цель получения данных в такой ситуации, так и не появилось. Согласие на обработку персональных данных при проверке цифрового пропуска предусматривало, что человек, подписавший его, разрешает ещё и присылать ему рекламу от третьих лиц в течение 10 лет, что не отвечает целям сбора данных о человеке. При этом отказаться от этой опции было нельзя. Ещё и оказалось, что отозвать такое согласие сложно, несмотря на то что оператор должен удалить информацию после достижения заявленных целей. Всё это ещё раз высвечивает общую проблему защиты персональных данных в случаях их дополнительного сбора, таких как пандемия», — прокомментировал ситуацию руководитель юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Юристы «Роскомсвободы» помогли подать в Роскомнадзор три жалобы на бездействие операторов.

«Мы ожидаем привлечения виновных лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных и реализации законных прав Елизаветы на отзыв согласия на обработку персональных данных и уничтожение таких данных», — сказала ведущий дело юрист Анна Карнаухова.

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