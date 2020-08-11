Шатдаун в Беларуси продолжается, активисты предлагают антицензурные инструменты

В Беларуси уже третьи сутки серьезные проблемы с интернетом: пользователи жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам, а люди из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by. По официальной версии госструктур и Александра Лукашенко, всему виной кибератаки из-за рубежа, однако IT-эксперты и правозащитные организации открыто называют это государственным интернет-шатдауном.

Трудности с доступом по мобильной и проводной сети начались утром в день выборов президента — 9 августа. С того момента белорусы не могут подключиться к интернету без использования специальных программ и приложений.

«Брестская газета» писала, что на встрече с кандидатами в президенты в конце июля госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков предупредил, что в стране возможно отключение интернета в день президентских выборов, 9 августа, в случае ухудшения ситуации, в частности провокаций на митингах.

При этом действующий глава государства Александр Лукашенко после того, как о шатдауне написали уже всем СМИ, заявил, что интернет в республике отключают из-за границы, это не инициатива властей. По словам главы государства, специалисты разбираются, откуда идет блокировка.

«Белтелеком» на днях заявлял, что проблемы вызваны кибератаками из-за границы: телекоммуникационное оборудование сбоит и выходит из строя из-за роста внешнего трафика. На предприятии обещали вернуть белорусам интернет к вечеру понедельника 10 августа, однако утром во вторник 11 августа доступа в сеть все еще нет.

К 10 августа интернет в Беларуси заработал лишь частично, и ситуация до сих пор не изменилась к лучшему. Социальные сети и мессенджеры у многих пользователей функционируют только через анонимайзеры, VPN или прокси-серверы.

Независимая организация Netblocks, которая мониторит доступность интернета по всему миру, подтвердила проблемы с передачей данных в Беларуси.

There's little direct evidence that cyber-attacks caused the ongoing internet disruption #Belarus, but conclusive attribution can be difficult. We spoke with @WIRED to explore the knowns and unknowns of Europe's election-day telecommunication blackout 📵https://t.co/F2ZvLfn29x — NetBlocks.org (@netblocks) August 10, 2020

Netblocks называет «кибератаки» маловероятной причиной падения интернета по всей стране. С нею согласно большинство пользователей соцсетей, а также интернет-экспертов. К примеру, глава «Агоры» Павел Чиков пишет следующее:

«Главная причина, почему уже три дня недоступны все белорусские сайты — не только внутри РБ, но и за ее пределами, в том, что власти Беларуси обязывают все сайты хоститься на территории страны. Мечта российских властей о суверенном рунете исполнена Александром Лукашенко в виде суверенного байнета. Указ президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 года №60 «О мерах по совершенствованию использованию национального сегмента сети Интернет»: «С 1 июля 2010 г. деятельность по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, осуществляется юридическими лицами, их филиалами и представительствами, созданными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с местонахождением в Республике Беларусь, а также индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Республике Беларусь, с использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и зарегистрированных в установленном порядке». Телеграм-каналы, другие месседжеры, твиттер и иные глобальные соцсети под действие указа Лукашенко не подпадают. На их доступность за пределами Беларуси власти страны повлиять не могут».

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Ситуацию в Беларуси активно мониторит «Общество защиты интернета», и его исполнительный директор — Михаил Климарёв — постояно выкладывает у себя в Telegram отчёты об этих наблюдениях.

«Большие проблемы у провайдеров, работающих через beCloud, — сообщает он. — Практически ничего не работает, кроме ICMP (теоретически возможно туннелирование, пакеты с флагом dont fragment проходят) и торрентов (пролазят через DHT). Что удивительно, работает электронная почта через IMAP — то есть работает и Delta Chat. Однако с серверов внутри страны почта наружу не отправляется. У тех, кто берёт аплинк у Белтелекома и у самого Белтелекома относительно порядок: не работают поисковики, тор, прокси телеграма периодически отваливаются, но тут скорее чёрные списки. Большие проблемы и с внутриреспубликанским трафиком — например, не работает ЕРИП (через который идёт абсолютное большинство платежей), так как там подключение к шлюзу по pptp».

Трафик YouTube pic.twitter.com/FtRGbJO5pK — Internet Protection Society (@safe_runet) August 11, 2020

Весьма иронично выглядят высказывания представителей российской Госдумы, приложивших немалые усилия для законодательного внедрения блокровок в РФ. Например, депутат-единоросс Антон Горелкин считает, что «отключения интернета — это опасная игра, результат которой предсказуем в современном мире».

«Если такое продлится ещё несколько дней, белорусы будут вынуждены перейти на мессенджеры, которые позволяют общаться вообще без интернета. Во времена гонгконгских волнений это был FireChat, и с тех пор у него появились более продвинутые аналоги типа Bridgefy или Briar. Смартфоны связываются друг с другом напрямую, децентрализованно, и контролировать это будет очень непросто», — также прогнозирует Горелкин, заявляя, что в Беларуси только повысится интенет-грамотность граждан. Правда, вскоре он раскритиковал СМИ, опубликовавшее интервью с ним, добавив:

«…давать советы гражданам другой страны — не мое дело, и я подробным не занимаюсь».

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Между тем, интернет-активисты, представители отрасли и общественные деятели начали предлагать свои методы обхода госблокировок.

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер начал использовать в республике инструменты против цензуры. По его словам, в стране до сих пор есть трудности с доступом в интернет.

«Мы включили наши инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается»,— написал Дуров в Twitter.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Дуров в своём заявлении сослался на твит, в котором говорится, что Telegram работает в Белоруссии, хотя WhatsApp, Фейсбук и Инстаграм уже недоступны.

«Мы запустили прокси для пользователей из Беларуси и будем бороться за его доступность», — в свою очередь, объявил в своём канале создатель TgVPN Владислав Здольников.

Позже он рассказал о любопытной ситуации, связанной с блокировками:

«Любопытная ситуация: беларуский оператор А1, который принадлежит австрийцам, дополнительно блокирует то, что не блокирует даже государственный Белтелеком, через который проходит весь зарубежный трафик. Интересно, знают ли об этом австрийцы?»

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Также Здольников выложил полтора десятка прокси, которые должны помочь белорусским пользователям оставаться на связи.

Напомним, в сентябре прошлого года Комитет по защите журналистов признал Беларусь одной из самых зацензурированных стран, поставит её в один ряд с Эритрей, КНДР, Туркменистаном, Cаудовской Аравией, Китаем, Вьетнамом, Ираном, Экваториальной Гвинеей и Кубой. В докладе сказано: «Власти в Беларуси практически полностью контролируют СМИ; несколько независимых журналистов и блогеров подвергаются преследованиям и задержаниям. Государство систематически оказывает давление на влиятельные средства массовой информации и частных лиц, часто публично, арестовывая журналистов, совершая рейды на редакции и инициируя уголовные расследования тех, кто освещает события».

Беларусь попала в топ-10 стран с самой жесткой цензурой. Нашу страну поставили в ряд с КНДР, Китаем и Ираном. Что говорится в докладе о Беларуси: https://t.co/pNBmIf21pj pic.twitter.com/WEofoj3kiW — charter97.org (@charter_97) September 10, 2019

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