Шатдаун в Беларуси продолжается, активисты предлагают антицензурные инструменты

В Беларуси уже третьи сутки серьезные проблемы с интернетом: пользователи жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам, а люди из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by. По официальной версии госструктур и Александра Лукашенко, всему виной кибератаки из-за рубежа, однако IT-эксперты и правозащитные организации открыто называют это государственным интернет-шатдауном.

Трудности с доступом по мобильной и проводной сети начались утром в день выборов президента — 9 августа. С того момента белорусы не могут подключиться к интернету без использования специальных программ и приложений.

«Брестская газета» писала, что на встрече с кандидатами в президенты в конце июля госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков предупредил, что в стране возможно отключение интернета в день президентских выборов, 9 августа, в случае ухудшения ситуации, в частности провокаций на митингах.

При этом действующий глава государства Александр Лукашенко после того, как о шатдауне написали уже всем СМИ, заявил, что интернет в республике отключают из-за границы, это не инициатива властей. По словам главы государства, специалисты разбираются, откуда идет блокировка.

«Белтелеком» на днях заявлял, что проблемы вызваны кибератаками из-за границы: телекоммуникационное оборудование сбоит и выходит из строя из-за роста внешнего трафика. На предприятии обещали вернуть белорусам интернет к вечеру понедельника 10 августа, однако утром во вторник 11 августа доступа в сеть все еще нет.

К 10 августа интернет в Беларуси заработал лишь частично, и ситуация до сих пор не изменилась к лучшему. Социальные сети и мессенджеры у многих пользователей функционируют только через анонимайзеры, VPN или прокси-серверы.

Независимая организация Netblocks, которая мониторит доступность интернета по всему миру, подтвердила проблемы с передачей данных в Беларуси.

There's little direct evidence that cyber-attacks caused the ongoing internet disruption #Belarus, but conclusive attribution can be difficult.

We spoke with @WIRED to explore the knowns and unknowns of Europe's election-day telecommunication blackout

