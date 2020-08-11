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11.08.2020

Шатдаун в Беларуси продолжается, активисты предлагают антицензурные инструменты

Белорусские пользователи до сих пор испытывают проблемы с доступом к основным социальным сетям, поисковикам и мессенджерам, хотя госпровайдер «Белтелеком» обещал решить эту проблему почти сутки назад, поэтому общественные деятели и интернет-активисты, в числе которых Павел Дуров и Владислав Здольников, предложили свои методы обхода блокировок

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В Беларуси уже третьи сутки серьезные проблемы с интернетом: пользователи жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам, а люди из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by. По официальной версии госструктур и Александра Лукашенко, всему виной кибератаки из-за рубежа, однако IT-эксперты и правозащитные организации открыто называют это государственным интернет-шатдауном.

Трудности с доступом по мобильной и проводной сети начались утром в день выборов президента — 9 августа. С того момента белорусы не могут подключиться к интернету без использования специальных программ и приложений.

«Брестская газета» писала, что на встрече с кандидатами в президенты в конце июля госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков предупредил, что в стране возможно отключение интернета в день президентских выборов, 9 августа, в случае ухудшения ситуации, в частности провокаций на митингах.

При этом действующий глава государства Александр Лукашенко после того, как о шатдауне написали уже всем СМИ, заявил, что интернет в республике отключают из-за границы, это не инициатива властей. По словам главы государства, специалисты разбираются, откуда идет блокировка.

«Белтелеком» на днях заявлял, что проблемы вызваны кибератаками из-за границы: телекоммуникационное оборудование сбоит и выходит из строя из-за роста внешнего трафика. На предприятии обещали вернуть белорусам интернет к вечеру понедельника 10 августа, однако утром во вторник 11 августа доступа в сеть все еще нет.

К 10 августа интернет в Беларуси заработал лишь частично, и ситуация до сих пор не изменилась к лучшему. Социальные сети и мессенджеры у многих пользователей функционируют только через анонимайзеры, VPN или прокси-серверы.

Независимая организация Netblocks, которая мониторит доступность интернета по всему миру, подтвердила проблемы с передачей данных в Беларуси.

Netblocks называет «кибератаки» маловероятной причиной падения интернета по всей стране. С нею согласно большинство пользователей соцсетей, а также интернет-экспертов. К примеру, глава «Агоры» Павел Чиков пишет следующее:

«Главная причина, почему уже три дня недоступны все белорусские сайты — не только внутри РБ, но и за ее пределами, в том, что власти Беларуси обязывают все сайты хоститься на территории страны. Мечта российских властей о суверенном рунете исполнена Александром Лукашенко в виде суверенного байнета.

Указ президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 года №60 «О мерах по совершенствованию использованию национального сегмента сети Интернет»:

«С 1 июля 2010 г. деятельность по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет, осуществляется юридическими лицами, их филиалами и представительствами, созданными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с местонахождением в Республике Беларусь, а также индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Республике Беларусь, с использованием информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь и зарегистрированных в установленном порядке».

Телеграм-каналы, другие месседжеры, твиттер и иные глобальные соцсети под действие указа Лукашенко не подпадают. На их доступность за пределами Беларуси власти страны повлиять не могут».

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Ситуацию в Беларуси активно мониторит «Общество защиты интернета», и его исполнительный директор — Михаил Климарёв — постояно выкладывает у себя в Telegram отчёты об этих наблюдениях.

«Большие проблемы у провайдеров, работающих через beCloud, — сообщает он. — Практически ничего не работает, кроме ICMP (теоретически возможно туннелирование, пакеты с флагом dont fragment проходят) и торрентов (пролазят через DHT). Что удивительно, работает электронная почта через IMAP — то есть работает и Delta Chat. Однако с серверов внутри страны почта наружу не отправляется. У тех, кто берёт аплинк у Белтелекома и у самого Белтелекома относительно порядок: не работают поисковики, тор, прокси телеграма периодически отваливаются, но тут скорее чёрные списки. Большие проблемы и с внутриреспубликанским трафиком — например, не работает ЕРИП (через который идёт абсолютное большинство платежей), так как там подключение к шлюзу по pptp».

Весьма иронично выглядят высказывания представителей российской Госдумы, приложивших немалые усилия для законодательного внедрения блокровок в РФ. Например, депутат-единоросс Антон Горелкин считает, что «отключения интернета — это опасная игра, результат которой предсказуем в современном мире».

«Если такое продлится ещё несколько дней, белорусы будут вынуждены перейти на мессенджеры, которые позволяют общаться вообще без интернета. Во времена гонгконгских волнений это был FireChat, и с тех пор у него появились более продвинутые аналоги типа Bridgefy или Briar. Смартфоны связываются друг с другом напрямую, децентрализованно, и контролировать это будет очень непросто», — также прогнозирует Горелкин, заявляя, что в Беларуси только повысится интенет-грамотность граждан. Правда, вскоре он раскритиковал СМИ, опубликовавшее интервью с ним, добавив:

«…давать советы гражданам другой страны — не мое дело, и я подробным не занимаюсь».

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Между тем, интернет-активисты, представители отрасли и общественные деятели начали предлагать свои методы обхода госблокировок.

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер начал использовать в республике инструменты против цензуры. По его словам, в стране до сих пор есть трудности с доступом в интернет.

«Мы включили наши инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается»,— написал Дуров в Twitter.

Дуров в своём заявлении сослался на твит, в котором говорится, что Telegram работает в Белоруссии, хотя WhatsApp, Фейсбук и Инстаграм уже недоступны.

«Мы запустили прокси для пользователей из Беларуси и будем бороться за его доступность», — в свою очередь, объявил в своём канале создатель TgVPN Владислав Здольников.

Позже он рассказал о любопытной ситуации, связанной с блокировками:

«Любопытная ситуация: беларуский оператор А1, который принадлежит австрийцам, дополнительно блокирует то, что не блокирует даже государственный Белтелеком, через который проходит весь зарубежный трафик.

Интересно, знают ли об этом австрийцы?»

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Также Здольников выложил полтора десятка прокси, которые должны помочь белорусским пользователям оставаться на связи.

Напомним, в сентябре прошлого года Комитет по защите журналистов признал Беларусь одной из самых зацензурированных стран, поставит её в один ряд с Эритрей, КНДР, Туркменистаном, Cаудовской Аравией, Китаем, Вьетнамом, Ираном, Экваториальной Гвинеей и Кубой. В докладе сказано: «Власти в Беларуси практически полностью контролируют СМИ; несколько независимых журналистов и блогеров подвергаются преследованиям и задержаниям. Государство систематически оказывает давление на влиятельные средства массовой информации и частных лиц, часто публично, арестовывая журналистов, совершая рейды на редакции и инициируя уголовные расследования тех, кто освещает события».

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