Блогера оштрафовали за мат в ролике про Кемерово

Центральный районный суд Кемерово признал виновным по статье о мелком хулиганстве (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) блогера Михаила Алферова. Об этом он сам рассказал ОВД-Инфо. Суд назначил Алферову штраф в размере 30 тысяч рублей. Административное дело против блогера возбудили из-за его ролика под названием «#9 #мая #день #победы #Кемерово #Кузбасс #2020», размещенного на YouTube 9 мая 2020 года. В ролике Алферов гуляет по Кемерово и рассуждает о внешнем виде города, в том числе о том, как городское пространство украсили к Дню Победы.

Часть третья статьи 20.1 была введена в 2019 году федеральным законом 28-ФЗ: «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

Но как следует из постановления суда, сотрудник местного Центра «Э» проводил мониторинг социальных сетей и обнаружил ролик Алферова. Силовик составил рапорт, в котором указал, что автор ролика, находясь в публичном месте, «публично высказался словами, относящимися к ненормативной лексике».

Суд в решении о штрафе ссылается на результаты лингвистической экспертизы: «в видеоролике… имеются высказывания, содержащие слова, относящиеся к ненормативной лексике русского языка. Слова, относящиеся к ненормативной лексике русского языка, являются табуированной лексикой (имеют словарную пометку „табу!“)».

Мы специально ознакомились с содержанием этого видеоролика, но так и не смогли понять — что судья и «эшник» имели в виду под понятием «ненормативной лексики» и «табу»? Возможно, представителям правоохранительных органов и служителям Фемиды не понравились слова «колорада» и «победобесие», которые автор видео употреблял в ролике чаще всего, однако для нас явилось откровением, что эти понятия отнесены к табуированным (или ненормативной лексике).

Решение суда пока отсутствует на сайте, но мы нашли ещё несколько дел, связанных с блогерством Михаила Алфёрова, некоторые из них достаточно любопытны.

В июне текущего года суд признал информацию в ролике «#уголовное#свинохищение» запрещённой к распространению на территории РФ. Прокуратура нашла в этом видео высказывания экстремистского содержания, поскольку блогер достаточно нелестно отзывался об одном из представителей местного центра «Э».

Весь текст судебного решения поистине шедеврален, но нам хотелось бы отдельно отметить вот этот оборот: «Фотография [сотрудника центра «Э»] используется в качестве демотиватора — популярного текста агрессивной интернет-коммуникации. Демотиваторы, сконструированные на основе фотографий государственных деятелей Российской Федерации, широко используются в экстремистском «народном творчестве». На верхней части фотографии лица [сотрудника центра «Э»] размещена аббревиатура ЦПЭ МВД, значение которой потенциально возможно трасформировать до любого оскорбительного смысла, поскольку в современном русском языке узуальные аббревиатуры подвергаются смеховой расшифровке в пределах жанров публичной коммуникации«.

Любопытен также тот факт, что при подготовке к судебному заседанию помощник прокурора обнаружил — видео уже недоступно, поэтому был сделан скриншот страницы, затем «посредством принтера скриншот распечатан на листе бумаги формата А4 в количестве 1 листа».

Несмотря на недоступность видео, суд всё же нашёл необходимым заблокировать ссылку на теперь уже несуществующий ролик, признав данную информацию запрещённой.

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