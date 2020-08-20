Ивану Любшину не удалось обжаловать в Верховном суде пятилетний срок за комментарий в ВК

Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу по делу 36-летнего жителя Калуги Ивана Любшина, обвиненного в оправдании терроризма за комментарии в соцсети, постановил оставить его приговор без изменения. Об этом сообщил присутствовавший на заседании эксперт НОО «За права человека» Олег Еланчик.

Суд оставил без изменения приговор Ивану Любшину, обвинённому в оправдании терроризма за комментарии в соцсети. Теперь мужчина отправится в колонию на 5 лет и 2 месяца. Суд не учёл его хроническую болезнь Любшина — бронхиальную астму средней тяжести. https://t.co/xuiJnpnHMd — LevZaPrava (@Lev_Ponomarev) August 20, 2020

При этом суд не учёл состояние здоровья Любшина: его хроническую болезнь – бронхиальную астму средней тяжести, которая входит в «Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания под стражей». Суд запретил видеотрансляцию а также фотосъёмку заседания. «С учетом характера дела, фотовидеосъемка не разрешается», — заявил судья.

В середине октября 2019 года Любшин был задержан ФСБ и, по словам его родственников, подвергся избиению и пыткам с использованием электрошокера. После этого он был доставлен в СК РФ.

В марте текущего года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета) из-за нескольких комментариев, которые мужчина написал в соцсети «ВКонтакте». Прокурор запрашивал шесть лет и один месяц колонии.

Как обращали внимание правозащитники, суд не учел, что у Любшина двое детей, а сам он болеет астмой второй степени тяжести, обостряющейся на фоне аллергии.

Поводом для дела по статье о публичном оправдании терроризма стали комментарии, в которых Любшин называл героем 17-летнего жителя Архангельска Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании ФСБ.

Комментарии Любшин написал еще в октябре 2018 года, но задержан был спустя год. Житель Калуги рассказывал, что при задержании его избили сотрудники ФСБ. Врачи скорой помощи и судмедэксперты зафиксировали у него многочисленные гематомы, однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Любшина политическим заключенным, так как выступает против расширительного толкования понятия «оправдание терроризма» и криминализации неосторожных комментариев в интернете.

По тому же обвинению проходила и журналистка Светлана Прокопьева. Суд приговорил ее к штрафу 500 тысяч рублей. Однако гособвинитель запрашивала для Прокопьевой реальный тюремный срок — шесть лет колонии. Судья признал журналистку виновной в том, что она совершила «оправдание терроризма», когда в 2018 году она зачитала в эфире «Эха Москвы в Пскове», а затем опубликовала на сайте издания «Псковская лента новостей» текст о вероятных мотивах взорвавшего себя подростка Жлобицкого. Прокопьева связала теракт с «репрессивным» поведением государства по отношению к гражданам.

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