Белорусские журналисты обратились к властям с требованием прекратить давление на СМИ

Власти Республики Беларусь заблокировали доступ к более чем 70 информационным сайтам на территории страны. На основании решения Министерства информации РБ доступ был ограничен к таким ведущим информационным ресурсам как «Еврорадио», «Регнум Беларусь», «Белсат», «Радио Свобода», The Village, Tribuna, «Медиазона» и т.п. Кроме этого, заблокированы несколько популярных VPN, прокси и сервисов электронной почты, например, ProtonMail, StartMail, Tutanota, Cock.li, Psiphon, Zenmate, SafeVPN, TgProxy и другие интернет-ресурсы.

Помимо этого, заблокированы ресурсы оппозиционеров Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Николая Статкевича. Ранее сообщалось, что Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к платформам «Голос» и Zubr.in, которые вели альтернативный подсчёт голосов на выборах президента. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявляла, что данные ресурсы создаются для того, чтобы «девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки». Позже Генпрокуратура определила деятельность платформ «Голос» и Zubr.in незаконной, за что основателям ресурсов грозит административная ответственность.

На сайте «Голос» было зарегистрировано 1,26 млн человек. Для участия после голосования на выборах президента нужно было прислать фотографию своего бюллетеня с двух сторон, а фото паспорта или самого избирателя не требовалось. После того как ЦИК огласила официальные итоги выборов, согласно которым с 80,1% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, «Голос» опубликовал результаты своего подсчета.

«Выборы недействительны, поскольку фальсификации были обнаружены на каждом третьем избирательном участке. Итоговые данные, озвученные ЦИК, значительно расходятся с официальными данными из участковых протоколов», — говорится в сообщении на сайте.

«Голос» заявляет, что большая часть пришедших на выборы избирателей проголосовала за Светлану Тихановскую, которая, по данным ЦИК, получила 10,1% голосов. В то же время на сайте «Голоса» указано, что платформа не заменяет собой голосование и не является экзитполом.

#Belarus: 73 websites have been blocked by the Belarusian Ministry of Information since Friday evening, including @RFERL @euroradio @Belsat_TV and many more. We join @baj_by and @EFJEUROPE in demanding immediate unblocking of all websites!https://t.co/tJWBB8MLz7

— ARTICLE 19 ECA (@article19europe) August 22, 2020