Белорусские журналисты обратились к властям с требованием прекратить давление на СМИ

Власти Республики Беларусь заблокировали доступ к более чем 70 информационным сайтам на территории страны. На основании решения Министерства информации РБ доступ был ограничен к таким ведущим информационным ресурсам как «Еврорадио», «Регнум Беларусь», «Белсат», «Радио Свобода», The Village, Tribuna, «Медиазона» и т.п. Кроме этого, заблокированы несколько популярных VPN, прокси и сервисов электронной почты, например, ProtonMail, StartMail, Tutanota, Cock.li, Psiphon, Zenmate, SafeVPN, TgProxy и другие интернет-ресурсы.

При попытке зайти на большинство из этих сайтов выдается сообщение, что доступ к ним ограничен «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь»https://t.co/m2v9RS76ih — Meduza (@meduzaproject) August 22, 2020

Помимо этого, заблокированы ресурсы оппозиционеров Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Николая Статкевича. Ранее сообщалось, что Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к платформам «Голос» и Zubr.in, которые вели альтернативный подсчёт голосов на выборах президента. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявляла, что данные ресурсы создаются для того, чтобы «девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки». Позже Генпрокуратура определила деятельность платформ «Голос» и Zubr.in незаконной, за что основателям ресурсов грозит административная ответственность.

На сайте «Голос» было зарегистрировано 1,26 млн человек. Для участия после голосования на выборах президента нужно было прислать фотографию своего бюллетеня с двух сторон, а фото паспорта или самого избирателя не требовалось. После того как ЦИК огласила официальные итоги выборов, согласно которым с 80,1% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, «Голос» опубликовал результаты своего подсчета.

«Выборы недействительны, поскольку фальсификации были обнаружены на каждом третьем избирательном участке. Итоговые данные, озвученные ЦИК, значительно расходятся с официальными данными из участковых протоколов», — говорится в сообщении на сайте.

«Голос» заявляет, что большая часть пришедших на выборы избирателей проголосовала за Светлану Тихановскую, которая, по данным ЦИК, получила 10,1% голосов. В то же время на сайте «Голоса» указано, что платформа не заменяет собой голосование и не является экзитполом.

Белорусские пользователи и местные СМИ сообщили о новой волне блокировок ресурсов в стране. Полный список заблокированных сайтов в нашей новости по ссылке.https://t.co/TeEPI7PM9e pic.twitter.com/fHhJ3GwDp6 — HideMy.name (@hidemyname_ru) August 22, 2020

#Belarus: 73 websites have been blocked by the Belarusian Ministry of Information since Friday evening, including @RFERL @euroradio @Belsat_TV and many more. We join @baj_by and @EFJEUROPE in demanding immediate unblocking of all websites!https://t.co/tJWBB8MLz7 — ARTICLE 19 ECA (@article19europe) August 22, 2020

В Беларуси ограничили доступ к ряду сайтов «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». В список попал наш сайт. Подготовили для вас инструкцию, как обходить блокировку и продолжить читать https://t.co/QlmqgUEkv8 👇https://t.co/0uHtFafiex pic.twitter.com/oUDg4k1jR4 — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) August 22, 2020

Напомним, сразу после проведения голосования власти РБ устроили шатдаун, поэтому многие белорусский пользователи прибегли к помощи средств обхода блокировок. По данным белорусских СМИ, за 9-11 августа приложением Psiphon воспользовались 1,76 миллиона человек — то есть каждый четвертый пользователь интернета из Беларуси.

Эксперты Общества защиты интернета сконвертировали список заблокированных сайтов в Беларуси, который, конечно, гораздо более скромный, чем в России — всего в блэклисте 2183 ресурса, — однако заблокированные недавно ресурсы критически важны для пользователей, поскольку являются альтернативным источником информирования о происходящий в стране событиях, о которых у провластных медиа-ресурсов своё мнение.

«РКН со своим действующим списком в 352 651 записей хохочет ОНЦ в лицо», — иронизирует исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. Тем не менее, тенденция с ограничением доступа к важным информационным ресурсам не может не внушать беспокойства, о чём ОЗИ и многие другие эксперты заявляли неоднократно.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала разблокировать сайты и прекратить давление на прессу, опубликовав в официальном Facebook соответствующее заявление.

Ассоциация считает блокировку интернет-ресурсов попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников, считая такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси. БАЖ заявляет, что в результате этих действий не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации. Также ассоциация потребовала от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам, и призвала «белорусские и международные организации поддержать это заявление».

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Белорусские журналисты потребовали от властей разблокировать доступ к сайтам СМИ Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей прекратить… https://t.co/qORuSVMGFJ — The Bell (@thebellio) August 22, 2020

«Как показывает практика: блокировки и шатдауны в странах бывшего СССР только растут и ширятся, — отмечает Климарёв. — В Беларуси — сами видите. В России два задокументированных локальных шатдауна, сотни тысяч записей в реестре «запрещенных сайтов». В Казахстане — иногда блокируют без объявлений социальные сети и по-меньшей мере три зафиксированных локальных шатдауна. В Украине все еще не могут снять блокировку некоторых ресурсов».

По его словам, для преодоления этой проблемы необходимо какое-то достаточно простое техническое решение, которое он лично видит в SDK NewNode «для создания неубиваемых мобильных приложений», написав в том же Telegram-посте несколько советов по работе с ним.

Недавно мы рассказывали о сложной обстановке для IT-бизнеса в РБ — многие фирмы подумывают о том, чтобы покинуть страну — кто-то в знак протеста, а кто-то из-за неблагополучной экономической и политической обстановки, и вот на днях стало известно о решении ещё одного гиганта закрыть офис в Минске. Гендиректор компании Rakuten Viber Джамел Агауа объявил о сокращении инвестиций в Беларусь, а также о закрытии минского офиса.

«Все очень сложно, наш офис был затронут этой ситуацией [госблокировками], так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице. На прошлой неделе мы узнали, что некоторые офисы компаний, таких как Uber и еще одной, не помню название, были захвачены вооруженными людьми», — заявил Джамел Агауа.

По словам Джамела, решение закрыть офис было необходимо для безопасности сотрудников компании. Всех работников минского офиса перевели на удаленную работу. Также глава Viber отметил, что решение о закрытии офиса в Минске принял незамедлительно, а события в Белоруссии подтолкнули компанию к пересмотру модели работы в этой стране.

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