Началась эвакуация сотрудников «Яндекса» из Беларуси

«Яндекс» на прошлой неделе вывез из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома, рассказали The Bell двое источников, знакомых с ситуацией в компании.

Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинули город, сообщает пресс-служба компании. Представитель «Яндекса» уточнил, что всего в минском офисе работают около 300 человек. «Сам офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники «Яндекса» работают на удаленном режиме», — отмечает пресс-служба.

«Яндекс» начал эвакуировать своих сотрудников из Белоруссии после обысков в офисе, рассказали источники The Bell. Компания сообщила, что все сотрудники работают удаленно, а часть из них действительно покинула Минскhttps://t.co/AZx3kOXIaA — ForbesRussia (@ForbesRussia) August 25, 2020

Компания не пояснила, почему некоторые сотрудники уехали из Минска. По словам двух источников The Bell, знакомых с ситуацией в компании, на прошлой неделе «Яндекс» вывез из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса. Тех, кто отказался покинуть страну, эвакуировали из Минска в загородные дома, утверждают собеседники издания. Они рассказали, что такое решение было принято после обысков в минских офисах «Яндекса» и Uber (бренд Uber в Белоруссии принадлежит «Яндексу»), прошедших в середине августа текущего года.

Один из источников пояснил, что пока речь идет об эвакуации лишь некоторых сотрудников, а не большинства. Также в компании действует специальный штаб, помогающий решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывающий им юридическую помощь, отметил другой собеседник The Bell.

В день обысков компании сообщила, что неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске. Тогда к ним пришли люди в черной одежде и с оружием в руках, представившиеся сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью.

Что именно интересовало силовиков, до сих пор официально не известно, однако двое источников The Bell рассказали, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Такси». Сделать этого им не удалось, утверждают оба. В Белоруссии, как и в России, действует свое законодательство, которое позволяет получить требуемые данные законным путем — однако эта ситуация была совершенно не такой.

После обысков в обеих компаниях, а также вследствие недавних государственных шатдаунов, ряд представителей IT-отрасли заявил о закрытии офисов в Республике Беларусь. Недавно это сделала компания akuten, владелец сервиса Viber. Его гендиректор Джамел Агауа объяснял Forbes, что из-за внезапных обысков у «соседей» в компании «решили эвакуировать наш офис ради безопасности». «Двое наших сотрудников были арестованы. Арестован также был отец одного из сотрудников. Все трое оказались под арестом без видимых причин», — рассказывал Агауа. Если ситуация не улучшится, Viber не будет больше инвестировать в Беларусь, говорил он: «Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе».

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