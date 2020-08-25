Генпрокуратура взялась за блокировку сервисов временной электронной почты

Власти ещё раз подтверждают, что блокировки сайтов — это бессмысленная «борьба с воздухом». Примером тому может служить очередное смещение внимания Генеральной прокуратуры с обычных сервисов защищённой электронной почты на одноразовые емэйлы. Так, на днях ведомством был заблокирован сервис «временной электронной почты» Tempr.email:

Как правило, ограничение доступа к почтовым сервисам Генпрокуратура делает из-за того, что с них неизвестными лицами в адрес госогранов, а также общественных учреждений приходит рассылка о лжеминированиях. Ранее за это были заблокированы ProtonMail, StartMail, Tutanota и ещё целый пакет других интернет-ресурсов.

Наблюдая за блокировками Генпрокуратуры, можно воочию наблюдать логику действий и госведомства, и злоумышленников. Неизвестно, отправляет ли ГП запросы в юридические службы иностранных почтовых сервисов, а также силовым ведомствам тех стран с просьбой о раскрытии данных лжеминёров, но становится очевидным, что наиболее лёгким путём борьбы с таким видом преступлений стало обычное ограничение доступа к защищённым сервисам, невзирая на то, что кроме злоумышленников, ими пользуются ещё и законопослушные граждане России.

В свою очередь, злоумышленники переходят на другие ресурсы, которые потом блокирует Генпрокуратура, и в данный момент лжеминёры нашли новый способ совершения правонарушений — с помощью временной электронной почты. И вот здесь мы видим, что борьба с сервисами, а не преступниками привела к переходу злоумышленников на всё более безопасные для них ресурсы, отследить через которые их будет всё сложнее.

Если легальные защищённые сервисы электронной почты высказывались о своих намерениях сотрудничать с российскими властями согласно регламенту той страны, в чьей юрисдикции они находятся, то благодаря своим неуклюжим действиям, власти РФ всё больше выталкивают «емэйл-террористов» в то пространство, где их уже сложно, а то и невозможно будет отследить.

Стоит заметить, что заблокированный Генпрокуратурой Tempr.email не является некоей «почтовой Тортугой», и борьба с нелегальными действиями пользователей им всё же проводится. Так, за всё время своей работы сервис заблокировал 64 миллиона попыток выслать спам, о чём сообщает в статистике на сайте. Вполне возможно, что он готов идти на контакт с властями в вопросе поимки «емэйл-террористов», но вот изъявляла ли такое желание официальная Россия, сказать трудно.

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