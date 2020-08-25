Полиция предполагает участие «групп АУЕ» в акциях протеста

Субкультура «АУЕ», в котором Генпрокуратура увидела угрозу экстремизма и добилась его запрета его через Верховный суд России, не даёт покоя правоохранительным органам. Выступая на круглом столе Общественной палаты РФ, представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук заявил, что подростковые банды из движения «АУЕ» могут быть задействованы для организации массовых беспорядков в ходе протестных акций, в том числе и в Москве:

«Стабильно высокое количество преступлений, совершенных подростками в группе… Удельный вес таких преступлений остается достаточно высоким — 44%. Именно такие группы под определенным руководством могут стать боевой единицей».

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Представитель МВД также рассказал, что министерство принимает меры для борьбы с подобными проявлениями в молодёжной среде. «Одной из приоритетных задач было признание борьбы со взрослыми лидерами криминальных сообществ», — добавил Кравчук.

Напомним, 17 августа текущего года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «АУЕ» экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории страны. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме.

Признание «АУЕ» запрещённой организацией у некоторых правозащитников вызвало вопросы. Так, информационно-аналитический центр «Сова» справедливо заметил, что она не представляет собой единой организации, и к тому же идеология преступного мира не ориентирована на изменение конституционного строя и не связана с политикой, поэтому «деятельность по ее популяризации не должна быть предметом антиэкстремистского правового регулирования, хотя в принципе может быть криминализована».

Если провести мониторинг интернета на предмет упоминания «АУЕ» в свете раскрытия преступной деятельности молодёжных банд, то можно наткнуться на отдельные публикации, освещающие деятельность подобных группировок, но никак нельзя сказать о массовости, организованности или чёткой координированности данного явления. Первое же упоминание об этой аббревиатуре мы обнаружили в новости за 2010 год о беспорядках в воспитательной колонии в Краснодарском крае. Затем в новостях словно некий провал, и лишь в публикациях за 2014 год чётко сказано про употребление несовершеннолетними правонарушителями аббревиатуры «АУЕ».

Правозащитники, которые занимаются инспектированием мест лишения свободы также отрицают массовость этого явления, но предположили, что после такой «рекламы» от властей «эту аббревиатуру начнут писать на всех стенах».

В отличие от вакуума, который царит в архивах новостей по теме «АУЕ», соцсети и блоги просто переполнены соответствующими пабликами, которые можно охарактеризовать скорее как «сборники криминальных мемов», чем какие-то связанные с организованными группировками сообщества. Вполне возможно, в случае с этим явлением получилась история, идентичная «группам смерти», когда была создана некая «страшилка», под которую специально придумали закон, а потом о ней благополучно забыли. По крайней мере, складывается ощущение, что влияние её на общество, в особенности на молодые умы, несколько преувеличено.

Сейчас же, когда ещё свежа тема «АУЕ», обществу можно внушать любые страхи, привязывать к любым проявлениям гражданской активности (особенно протестам), и даже наказывать за косвенное отношение к данной «организации». Так, по мнению руководителя аппарата Ассоциации юристов России Станислава Александрова, родителям, чьи дети пропагандируют АУЕ, может грозить штраф до 700 тысяч рублей.

«Здесь два варианта: либо родители будут нести ответственность за своих несовершеннолетних детей, в таком случае нужно будет оплатить штраф, который будет определен в зависимости от квалификации дела, но его максимальный размер — 700 тыс. рублей, либо к несовершеннолетнему могут быть применены воспитательные меры», — рассказал эксперт. По его словам, уголовно наказуемыми могут считаться и призывы вступить в организацию, и само участие несовершеннолетнего в таком движении.

Так что, уважаемые родители, следите за мемами своих детей.

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