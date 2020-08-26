Лоббисты интернет-цензуры предлагают вернуться к оборотным штрафам для соцсетей

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям (куда была интегрирована «Лига безопасного интернета») направил в рабочую группу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложение об оборотных штрафах для социальных сетей за неудаление деструктивного контента, в том числе суицидальных групп и пропаганды криминальных субкультур. Об этом сообщила ТАСС член Общественной палаты РФ, директор центра Екатерина Мизулина, которая также входит в рабочую группу комитета:

«Пока этот вопрос [размера штрафов] обсуждается. Мы предлагаем установить такие штрафы, которые действуют сейчас в антимонопольном законодательстве, то есть в зависимости от годового оборота компании. Мы предлагали установить порядка 1-1,5% от годового оборота компании, чтобы эти штрафы были достаточно крупными и ощутимыми для площадок».

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«Это такой метод экономического воздействия, регулирования, который работает и в ряде европейских стран достаточно эффективно. Недавно такой же закон приняла Турция, очень активно во Франции идут попытки принять такой закон, в Германии он работает, там штрафы вплоть до €50 млн для социальных сетей», — добавила директор центра.

Мизулина сообщила, что предложение центра также обсуждается в рамках рабочей группы, окончательного решения по размерам штрафов еще нет. По ее словам, рабочая группа занимается разработкой законопроекта о введении дополнительной обязанности для социальных сетей по пресечению распространения деструктивного контента, чтобы они сами выявляли данный контент, удаляли или блокировали его, а также оперативно реагировали на жалобы пользователей, органов исполнительной власти и правоохранительных органов. В случае принятия соответствующего закона у социальных сетей появится обязанность по самоцензуре, они будут предоставлять отчеты о проделанной работе по удалению противоправной информации, объяснила Мизулина.

В настоящее время в социальных медиа действуют различные деструктивные течения и движения, также заявляет она, в том числе суицидальные группы, кибербуллинг (травля в интернете), ультрадвижение (криминальные субкультуры), шок-контент, скулшутинг (массовые и серийные убийства). Согласно данным центра, всего под влиянием деструктивного контента в российском сегменте интернета находится 39,2 млн аккаунтов пользователей в соцсетях, среди которых 7 млн аккаунтов подростков.

По её словам, «с развитием цифровых технологий и активным внедрением разнообразных гаджетов в жизнь детей кибертравля и преследование в социальных сетях распространяются и приобретают всё более разнообразные формы». Как поясняет Мизулина, сейчас законодательство охватывает далеко не все виды кибернасилия и не обеспечивает профилактику этих преступлений и защиту подростков.

Напомним, «Лига БезИнтернета» является одним из разработчиков 139-ФЗ, который стал одним из главных законов, усиливших цензуру Рунета. Законопроект «Лиги» был в 2012 году внесён в Госдуму депутатами Е. Б. Мизулиной (мать нынешней главы «ЛБИ»), С. В. Железняком, С. Н. Решульским, Я. Е. Ниловым от Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Эксперты, в том числе и от «РосКомСвободы», предупреждали о токсичности этого закона, поскольку он будет использован не для «защиты детей», как декларировали авторы, а для блокировки неугодных сайтов. Что, собственно, в итоге и произошло.

В данный момент «Лига БезИнтернета» решила сделать себе очередной пиар на модной во властных кругах теме так называемых «деструктивных групп» в социальных сетях, в частности — на криминальных пабликах, особенно в свете недавнего запрета «АУЕ». Совершенно очевидно, что идёт следующий этап усиления цензуры Рунета, и озвученные Екатериной Мизулиной негативные явления будут использованы для давления на интернет-активистов, привлечения пользователей к ответственности по ничтожным поводам, а также как способ воздействия на несговорчивые онлайн-ресурсы, которые откажутся «прогибаться» под требования российских властей.

Тема введения оборотных штрафов для интернет-компаний вместо блокировок впервые возникла осенью 2018 года — соответствующее предложение озвучила всё та же Екатерина Мизулина, а являвшийся на тот момент главой Роскомнадзора Александр Жаров данную идею поддержал. Весной уже текущего года Мизулина свою идею реанимировала и теперь занимается её лоббированием уже на государственном уровне.

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