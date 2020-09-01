В Госдуме решили бороться с высокой комиссией в магазинах приложений

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов внёс в Госдуму проект федерального закона №1015918-7 «О маркетплейсе». Согласно ему, владельцы операционных систем должны разрешить пользователям устанавливать альтернативные магазины, а также ограничить комиссию при продаже приложений 20% от цены без НДС. Сейчас возможность альтернативы полностью отсутствует у владельцев техники Apple, сообщил Тумусов в комментарии «Ъ».

Если владелец магазина приложений установит максимальный размер комиссии, он должен будет каждый квартал отчислять треть дохода с продаж в России в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий, который для этого создадут. По мнению Тумусова, это устранит перекос из-за того, что владельцы маркетплейсов не платят налог на прибыль по месту получения выручки.

В Госдуме разработали проект закона о магазинах мобильных приложений. В документе предлагается обязать владельцев операционных систем разрешить пользователям устанавливать альтернативные магазины, а также ограничить комиссию при продаже приложений 20%.https://t.co/DuIASbJ4Yy — Коммерсантъ (@kommersant) September 1, 2020

Стоит заметить, недовольство политикой Apple происходит по всему миру.

В середине июня текущего года Европейская комиссия начала расследование, не нарушают ли магазин приложений App Store и платёжная система Apple Pay правила конкуренции ЕС. Высший орган исполнительной власти ЕС заинтересовался корпорацией после того, как стриминговый сервис Spotify заявил, что Apple использует свой магазин приложений для ограничения потребительского выбора в пользу собственного музыкального сервиса Apple Music.

Японская компания электронной коммерции Rakuten подала аналогичную жалобу в ЕС в начале этого года, заявив, что Apple берёт комиссию в 30% за продажу электронных книг через App Store, в то же время продвигая свой собственный сервис Apple Books.

В июле Telegram также подал в ЕС антимонопольную жалобу на Apple. Компания считает, что Apple должна «позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение за пределами App Store». Наконец, в августе с корпорацией начал судиться разработчик игр Epic Games. Он добавил в игру Fortnite функцию прямых платежей, позволяющую обойти комиссию Apple и Google, после чего Apple удалила игры из App Store.

Инициатива справоросса, хоть она и направлена на решение существующей проблемы, идёт вразрез со свободой договора хозяйствующих субъектов, предусмотренной Гражданским кодексом, говорят юристы. По их мнению, навязывание условий договора со стороны государства создаст опасный прецедент. Другие эксперты обращают внимание на ряд пробелов в проекте: не объясняется выбор размера комиссии в 20%, не указан администрирующий орган, не обозначена ответственность за неисполнение требований.

Пока непонятно, будет ли поддержана эта инициатива, но Apple сейчас проверяют антимонопольные органы многих стран, и российские не останутся в стороне, заключают собеседники издания.

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