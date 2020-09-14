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14.09.2020

Таганский суд не удовлетворил иск «Ферганы» к Роскомнадзору

Информационное агентство пожаловалось на блокировку своего сайта, на котором надзорное ведомство обнаружило материалы, якобы нарушающие российское законодательство, но при этом редакция никаких уведомлений не получала

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Таганский районный оставил без удовлетворения административный иск ООО «Информационное агентство Фергана.Ру» к Федеральному агентству России в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Об этом со ссылкой на текст решения пишет само издание.

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев, представляющий интересы «Ферганы», указывал в исковом заявлении, что ни провайдер хостинга, ни владелец сайта не получали уведомлений о включении доменного имени или отдельных интернет-страниц в реестр, что не позволяло должным образом реагировать на возможные требования об их удалении, в том числе воспользоваться правом на обжалование действий Роскомнадзора в административном или судебном порядке.

Агентство «Фергана» в своем иске требовало признать незаконными все решения РКН о блокировке сайта, поскольку они выносились без соблюдения законной процедуры, но суд не нашёл нарушений в действиях надзорного ведомства. Издание считает, что:

«Суд фактически отнесся формально к доводам «Ферганы» и не принял во внимание тот факт, что мы удалили с сайта все заблокированные материалы, о которых нам стало известно».

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«Изначально ссылаясь только на формальное соблюдение Роскомнадзором процедуры блокировки, суд проигнорировал, что вся требуемая информация уже удалена и оставил в силе решение о полной блокировке сайта. Мы считаем это настоящим актом цензуры и будем обжаловать по тому основанию, что указанные решения РКН уже не имеют юридической силы», — заявил адвокат Леонид Соловьев.

Напомним, в конце сентября прошлого года доступ к сайту «Ферганы» был заблокирован без всяких объяснений, и только благодаря проведённому «РосКомСвободой» мониторингу реестра заблокированных сайтов, удалось выяснить, что причиной блокировки стало упоминание в ней темы суицида. Позже РКН внёс в реестр ещё одну ссылку информационного агентства, и всё также «забыл» уведомить редакцию. Затем под блокировку попал уже весь сайт. Поэтому «Фергана» решила оспорить действия Роскомнадзора через суд.

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