Конституционный суд отказался рассматривать жалобу TgVPN на блокировку Роскомнадзора

Конституционный суд России не принял к рассмотрению жалобу владельца TgVPN на нормы, которые позволили Роскомнадзору проводить так называемые «веерные блокировки» интернет-ресурсов. Об этом сообщила медиаюрист РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина, представляющая интересы владельца сервиса в суде.

Ресурсы TgVPN были заблокированы одновременно по двум статьям закона «Об информации» — 15.3 и 15.4, — хотя для блокировки VPN-сервисов сформулирован специальный порядок в ст. 15.8. Однако при этом в статье 15.3 сохранилась возможность блокировать «сведения, позволяющие получить доступ» к описанным в норме запрещённым материалам, и под это определение VPN-сервисы также подпадают.

То есть с одной стороны, законодатель для разных цифровых объектов сформулировал различные специальные порядки ограничения доступа, с другой стороны, исходя из текста статей 15.3 и 15.8, VPN-сервисы могут быть заблокированы и по решению Генерального прокурора, и в связи с обращением органов безопасности в Роскомнадзор.

На практике же Роскомнадзор настолько расширительно толкует и применяет упомянутые нормы, что один и тот же ресурс за одну и ту же функцию блокируется одновременно по решению и прокуратуры, и по решению суда.

«В такой формулировке и в таком толковании мы увидели правовую неопределённость, — говорит Екатерина Абашина. — Конституционный суд РФ хоть и согласился с тем, что исходя из буквального содержания указанных норм федеральный законодатель действительно разграничил порядок ограничения доступа к трём различным типам цифровых объектов (запрещённые материалы / организатор распространения информации / VPN), но отказал в принятии жалобы к рассмотрению».

Напомним, недавно Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу TgVPN и задал вопросы российским властям относительно законности блокировки данного интернет-ресурса. По мнению юристов РосКомСвободы и Владислава Здольникова (владелец интернет-ресурса), блокировка была незаконна по целому ряду признаков, начиная от наличия правовой неопределённости в области ограничений на распространение информации и интернет-сервисов в РФ, заканчивая нарушением статьи 10 европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Российским властям ЕСПЧ сформулировал соответствующие вопросы о нарушении статьи 10 и превышении полномочий Роскомнадзором.

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