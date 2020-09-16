Американская компания, оборудование которой служило для блокировок в Беларуси, расторгла сделку

Компания Sandvine (принадлежит инвестиционной Francisco Partners) в предварительном расследовании установила, что в её продукцию для мониторинга и фильтрации сетевого трафика был вставлен пользовательский код, чтобы «разрушить свободный поток информации во время выборов в Беларуси». Об этом сообщает Bloomberg. В Sandvine заявили, что это серьёзное нарушение прав человека, которое привело «к автоматическому прекращению лицензионного соглашения с пользователем».

Ранее руководство компании призналось во взаимодействии с правительственной организацией из Беларуси, в частности, с Национальным центром обмена трафиком. Однако технический директор Sandvine Александр Хаванг тогда отметил, что Sandvine не считает интернет и доступ к определенным материалам на сайтах «частью прав человека».

Технологию Sandvine использовали в Беларуси во время протестных выступлений в августе, чтобы ограничить доступ к тысячам сайтов, в том числе Google, YouTube, Twitter, Facebook, иностранным новостным сайтам, например, CNN и «Би-би-си», приложениям WhatsApp, Telegram и Viber.

Sandvine продемонстрировала свою технологию властям Беларуси в мае, после чего поставила оборудование через российского системного интегратора Jet Infosystems, указывает Bloomberg, ссылаясь на слова двух источников и документы компании. Оборудование было установлено в Национальном центре обмена трафиком в Минске. Технология Sandvine позволила блокировать до 40% всего входящего и исходящего трафика в Беларуси.

Американская компания прекратит обновлять ПО, хотя имеющаяся на территории Беларуси продукция работать не перестанет.

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