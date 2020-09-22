В США на фоне истории с TikTok растёт интерес к VPN

В США пользователи стали проявлять повышенный интерес к VPN, пишет CNBC. Только за минувшие выходные число запросов в поисковиках по этой теме, по данным NordVPN, увеличилось на 34%. Конкурирующая с ней ExpressVPN заявила о росте трафика на 20%. Surfshark сообщил о том, что пробные версии сервисов скачали на 38% людей, чем обычно.

Китайские граждане используют VPN для доступа к американским интернет-платформам, в частности — Facebook и Google, которые заблокированы властями КНР. Ирония в том, что теперь уже американцы готовы взять на вооружение средства обхода блокировок, чтобы попытаться обойти правительственный запрет на TikTok или WeChat.

На прошлой неделе стало известно, что TikTok и WeChat с 20 сентября могут стать недоступны в AppStore, GooglePlay и других платформах в США. Однако позднее ByteDance (владеет TikTok) пошла на уступки и согласилась продать американским Oracle и Walmart 20% приложения. Последняя к тому же станет коммерческим партнером WeChat в области электронной торговли и электронных платежей. Президент Дональд Трамп одобрил сделку, и сервисы продолжили работать в США.

Напомним, уже несколько месяцев власти США ведут «войну» с TikTok и WeChat. В Белом доме убеждены, что данные из этих приложений идут прямо на серверы в Китае, где попадают в руки к китайским военным и Китайской коммунистической партии. TikTok эти обвинения отрицает.

.

.

.