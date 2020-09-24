На певицу и блогера Мари Говори завели дело «за воздействие на подсознание людей»

На певицу и блогера Марию Чистякову (Мари Говори) составили административный протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (ч.1. ст. 13.15 КоАП) из-за твита о ситуации с коронавирусом в городе Шарья в Костромской области, сообщает «МБХ медиа». Девушку обвинили в том, что она «реализовала информационный текст, воздействующий на подсознание людей». Ей грозит штраф до 2,5 тыс. руб.

В Шарье ситуация с коронавирусом хуже, чем в Костроме. Заразился фельдшер скорой. Врачей, контактирующих с ним не тестируют, не изолируют, главврач говорит «работайте», Папин кабинет напротив этого врача, они тип друзья. Напоминаю, скорая приезжает и к здоровым🙂 пока здоровым 🙂 — Мари Говори (@mariagovori) April 27, 2020

На своей странице Чистякова написала следующее: «В Шарье ситуация с коронавирусом хуже, чем в Костроме. Заразился фельдшер скорой. Врачей, контактирующих с ним не тестируют, не изолируют, главврач говорит “работайте”». После этого блогера вызвали в полицию, так как кто-то написал на неё заявление:

«Опер сказал, что у него около 40 таких сообщений, что он только ими и занимается. Это делает какой-то один человек, выискивает подобное. Адвокат сказал, что есть один человек, он на всех пишет такие заявления. Мы попросили дать заявление, которое на меня написали, опер нам не дал».

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Обвинение в воздействии на подсознание вменяют россиянам уже не в первый раз. В прошлом году Якутский городской суд за это оштрафовал журналиста Михаила Романова на 30 тыс. руб. Штраф был выписан по статье о распространении в СМИ заведомо ложной информации под видом достоверной, создавшей угрозу общественному порядку (ч. 9 ст. 13.15 КоАП).

Мария — достаточно известная медиа-персона, которая ведёт свой блог, пишет песни острой и порой даже политической направленности. Она занимает активную гражданскую позицию, в июне прошлого года выходила на акцию протеста против преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В этом году становилась гостьей радио «Эхо Москвы», где она рассказала о своей ситуации с «крамольным» твитом:

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