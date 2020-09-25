Решение по жёстким ограничениям на криптовалюту примут через месяц

Решение по поправкам к закону о цифровых финансовых активах, касающимся регулирования криптовалют, будет принято приблизительно через месяц, пишет РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Депутат рассказал, что для реализации закона о ЦФА дан «максимум зеленого цвета» (возможность создавать инвестиционные платформы, легальные пункты обмена), но всё, что касается криптовалют, он бы сейчас ограничил. По его словам, рынок криптовалют контролировать невозможно в принципе.

Ранее Министерство финансов подготовило новые поправки по регулированию криптовалюты. В результате возможных изменений в кодексах и законах граждан обяжут декларировать не только доходы, но и криптокошельки, если если сумма поступлений на них за календарный год превышает 100 тыс. руб. Недекларирование активов на сумму более 1 млн руб. в год для физлиц повлечёт штраф до 300 тыс. руб. или арест до шести месяцев. Обменники будут должны сообщать налоговым органам о переводах денежных средств и криптоактивов по операциям с пользователями из РФ. Любые сделки с криптовалютой запретят, кроме трех случаев: наследования, банкротства и исполнительного производства. Использование криптовалюты при совершении преступлений станет считаться отягчающим обстоятельством. Впрочем, кроме предложений министерства есть и другие варианты, рассказал Аксаков. Хотя шансов, что инициативу Минфина не поддержат, немного.

Экспертное сообщество драконовским мерам удивилось. Так, сооснователь Exante Анатолий Князев заявил ForkLog, что суровая ответственность в этом вопросе «представляется непропорциональной сумме нарушений». Юрист Антонина Левашенко подчеркнула, что ответственность для юрлиц — новшество для Уголовного кодекса, так как концепция их ответственности отсутствует как таковая. Адвокат Мария Аграновская отметила «полную оторванность» российских законодателей от мирового опыта. Поэтому, по её словам, Минфин должен поработать с экспертным сообществом для разъяснения порядка отражения активов в отчётности в России.

31 июля президент России подписал закон, разрешающий с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещающий криптовалюты как средство платежа на территории страны. ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. Регулирование цифровой валюты будет определяться отдельным законом. Он может быть принят в осеннюю сессию.

Что к чему в законе о ЦФА, мы объясняли в наших карточках.

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