Украинские власти пригрозили поставить пользователей ВКонтакте на учет

Украинских пользователей «ВКонтакте» власти пригрозили «поставить на учёт». Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на совещании, посвящённом «перспективам диджитализации и рискам кибербезопасности. Он напомнил, что российская соцсеть запрещена в стране, поэтому не должна работать на территории государства, однако это требование не соблюдается, — в СНБО признали, что несмотря на попытки заблокировать «ВК», соцсеть всё ещё доступка для украинцев.

Українських користувачів "ВКонтакте" візьме на облік поліція — РНБОhttps://t.co/zDqPZaQNmg pic.twitter.com/XQjKR7wOJI — Ukrinform (@UKRINFORM) September 25, 2020

Чиновник рассказал, что власти разрабатывают систему киберзащиты, которая отследит использующих «ВКонтакте» и юзеров других запрещённых российских соцсетей:

«Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учёте находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определённые хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами».

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Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров считает, что пользование запрещённой соцсетью лежит прежде всего на ответственности граждан. По его словам, они обязаны понимать, что нарушают законодательство, а вопрос блокировки «ВК» на территории страны является также вопросом взаимодействия с иностранными партнёрами относительно площадок, которые распространяют эти мобильные приложения (Google Play и App Store).

«Надеемся, что мы общими усилиями сможем реализовать нормы законодательства касаемо такого контента на территории Украины», — заявил он.

В Украине пользователей «ВКонтакте» и других российских ресурсов планируют «поставить на учёт», а в случае распространения российского контента они будут иметь дело с полициейhttps://t.co/KRTqT9MsDO pic.twitter.com/qDXInNhfXK — Лентач (@the_lentach) September 25, 2020

Пресс-служба ВКонтакте отреагировала на заявление Данилова:

«Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения».

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В компании подчеркнули, что люди имеют право общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными.

«Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира», — заверили во «ВКонтакте».

В социальных сетях пользователи в основном отреагировали на это с иронией:

а это конституционно, ставить людей на учет из-за использования соцсети? не хотят ли рыги потом обжаловать это в КСУ и снять полностью запрет на использование ОК/ВК на территории Украины? — Григорій Епілепсенко (@GrishaSilence) September 25, 2020

в Украине глава совбеза сказал, что местных пользователей (ЗАПРЕЩЕННОЙ) ВКонтакте будут ставить на учет в полиции оцените адекватность — кулич (@TNXOEMECTO) September 25, 2020

Мда)) Сижу в «Вконтакте» только для того чтобы смеяться над мемами и обмениваться адресами знаменитостей для писем, потому что на остальных сайтах это платно.

И меня должны ставить на учет только за это? Дякую. pic.twitter.com/3ql3o6i4c2 — maybe daryna 🌼 (@justdarynaaa) September 25, 2020

Миллионы взять на учёт, создать для этого отдел в МВД, списать кучу бабок. Клоуны такие клоуны) — konsultantepicentra (@konsultantepic) September 25, 2020

В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко заблокировал своим указом в стране российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group. Несмотря на указ бывшего главы государства, действие которого продлили новый Президент Владимир Зеленский и новое СНБО, «ВКонтакте» до сих пор работает на территории Украины — разработчики соцсети в сентябре 2020 года рассказали об улучшении работы прокси в онлайн-приложении, и власти страны заявили о привлечении к блокировке иностранных специалистов.

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