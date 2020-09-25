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25.09.2020

Украинские власти пригрозили поставить пользователей ВКонтакте на учет

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины во время обсуждения проблем диджитализации и кибербезопасности упомянул «неблокируемую» российскую соцсеть «ВКонтакте», признав безуспешность прежних попыток запретить её на территории страны

Uchet vsex ukr-VKshnikov  

Украинских пользователей «ВКонтакте» власти пригрозили «поставить на учёт». Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на совещании, посвящённом «перспективам диджитализации и рискам кибербезопасности. Он напомнил, что российская соцсеть запрещена в стране, поэтому не должна работать на территории государства, однако это требование не соблюдается, — в СНБО признали, что несмотря на попытки заблокировать «ВК», соцсеть всё ещё доступка для украинцев.

Чиновник рассказал, что власти разрабатывают систему киберзащиты, которая отследит использующих «ВКонтакте» и юзеров других запрещённых российских соцсетей:

«Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учёте находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определённые хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами».

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Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров считает, что пользование запрещённой соцсетью лежит прежде всего на ответственности граждан. По его словам, они обязаны понимать, что нарушают законодательство, а вопрос блокировки «ВК» на территории страны является также вопросом взаимодействия с иностранными партнёрами относительно площадок, которые распространяют эти мобильные приложения (Google Play и App Store).

«Надеемся, что мы общими усилиями сможем реализовать нормы законодательства касаемо такого контента на территории Украины», — заявил он.

Пресс-служба ВКонтакте отреагировала на заявление Данилова:

«Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения».

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В компании подчеркнули, что люди имеют право общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными.

«Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира», — заверили во «ВКонтакте».

В социальных сетях пользователи в основном отреагировали на это с иронией:

В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко заблокировал своим указом в стране российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group. Несмотря на указ бывшего главы государства, действие которого продлили новый Президент Владимир Зеленский и новое СНБО, «ВКонтакте» до сих пор работает на территории Украины — разработчики соцсети в сентябре 2020 года рассказали об улучшении работы прокси в онлайн-приложении, и власти страны заявили о привлечении к блокировке иностранных специалистов.

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