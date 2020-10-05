OneWeb сводит концы с «Гонцами»

Обанкротившаяся британская компания OneWeb объявила о выходе из совместного проекта с российским АО «Спутниковая система «Гонец»». В 2017 году обеими компаниями было создано совместное предприятие «Уанвеб» для развёртывания в России спутниковой системы связи для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету.

Изначально доля OneWeb в этом проекте составляла 60%, однако в 2019 году она снизилась до 49%. The Daily Telegraph со ссылкой на сообщение британской компании сообщает, что эти акции будут переданы «Гонцу».

Отмечается, что выход компании из проекта не повлияет на запуск 36 спутников OneWeb российской ракетой «Союз» с космодрома Восточный, запланированный на декабрь.

Ранее OneWeb подала заявление о банкротстве в американский суд Нью-Йорка, а в 2015 году Arianespace и OneWeb подписали контракт на 21 запуск ракет-носителей «Союз» для вывода на орбиту 672 спутников OneWeb.

В апреле текущего года компания обратилась к правительству Великобритании с просьбой предоставить кредит в размере £500 млн (около $645 млн) в рамках более широкого пакета финансирования на сумму $2,2 млрд от частных инвесторов. Тогда Лондон отказал компании, однако в июле принял решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb.

Планируется, что британское правительство, а также индийская компания Bharti Global потратят по $500 млн на приобретение долей в OneWeb, и недавно суд по делам о финансовой несостоятельности Южного округа Нью-Йорка дал разрешение на продажу компании.

OneWeb отмечает, что это важный этап на пути к закрытию сделки, которую должны одобрить регуляторы Великобритании и Индии. Это должно произойти до конца текущего года. «Пока что OneWeb возобновляет свою деятельность и готовится к началу оказания коммерческих услуг, которое запланировано на следующий год», — говорится в сообщении компании.

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