ИТ-компании предложили устанавливать отечественное ПО на все компьютеры

ИТ-компании предложили Минцифры предустанавливать российскую операционную систему на все продаваемые в стране компьютеры, сообщает РБК. В описании проблемы, в качестве решения которой и предлагается предустановка, говорится, что из-за отсутствия подобного требования «не все разработчики инженерного программного обеспечения решают вопросы совместимости своих продуктов с отечественными системами и офисными пакетами». Возможное нововведение также призвано уменьшить зависимость от иностранного ПО, отмечается в документе.

Данное предложение содержится в предварительном списке мер поддержки ИТ-отрасли, который Минцифры готовит для курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Перечень сформирован из предложений участников рынка, ИТ-ассоциаций экспертов, ведомство собирало его около месяца. Всего в нем чуть меньше 100 предложений по 11 направлениям: информационная безопасность, здравоохранение, образование, дата-центры, искусственный интеллект, офисное программное обеспечение, онлайн-кинотеатры, компьютерные игры, мессенджеры и др.

Интересно, что ранее стало известно о планах Сбербанка потратить до 6,4 млрд руб. на ПО Microsoft и связанные с ним услуги. Эта сумма фигурирует в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере банка, объявленном 28 сентября 2020 года в формате ограниченного числа участников.

«Всё бы ни чего, НО

— Сбербанк это компания с госучастием. — с 2016 г. по действующему закону закупаться обязано в первую очередь ПО из Реестра отечественного ПО Минцифры. — куда смотрит Минцифры, правительство, власть из своих же правил «импотрозамещения»», — подмечает автор телеграм-канала «Телеком-ревью».

Собеседники издания предполагают, что это инициативы — продолжение идеи ФАС об обязательной предустановке отечественного ПО на всех устройствах. Соответствующий закон должен был вступить в силу с 1 июля, но этого не произошло из-за вызванного пандемией кризиса. Срок вступления перенесён на 1 января 2021 года.

Сейчас список находится на рассмотрении в правительстве, после чего его отправят вице-премьеру. Планируется, что из перечня отберут 20–30 предложений.

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