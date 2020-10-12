У мэрии Москвы «лёг» сервис сбора данных сотрудников на удалёнке

Онлайн-сервис, через который работодатели должны с 12 октября отчитываться о сотрудниках, отправленных на удалёнку, начал давать сбои из-за высокой нагрузки. В мэрии заявили, что виноваты сами компании, которые решили передать информацию о сотрудниках в последний момент.

Ранее пользователи соцсетей начали жаловаться, что не могут передать сведения о переведенных на удаленный режим работы сотрудниках.

Ожидаемо портал под нагрузкой обращений сбоит. Ответ властей, сами виноваты, не надо было в последний день, надо было раньше. А когда блять раньше? Только в пятницу же открыли! 2 рабочих дня на мегаполис — это нормально?!. #собянин и его команда управленцев просто дно. — S_L (@ritomory) October 12, 2020

Собянин опять накосячил. "Срочно подать сведения об удаленных! Кто не подаст — штраф 300 тысяч! Разорю! Сожгу!"

И что? Захожу на сайт мос.ру — "Услуга недоступна. Мы работаем, чтобы заработала".

Не стыдно, мэрия Москвы? — Alex Doppelkorn (@yttytt) October 12, 2020

Сайт мэрии не смог обработать огромное количество заявок о переводе на удаленку, которые Собянин обязал предоставлять московских работода…https://t.co/Dt0iX0uav2 — Сводка (@svodka_org) October 12, 2020

«Уважаемые пользователи! На сайте проводятся технические работы, поэтому у вас могут возникнуть сложности с прикреплением документов при заполнении форм на получение государственной услуги. Пожалуйста, при возникновении ошибки повторите попытку позже», — сообщил в связи с этим сайт мэра и правительства Москвы.

Мэр Сергей Собянин своим указом обязал всех работодателей перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников в период с 5 по 28 октября. Не позднее понедельника организации должны раз в неделю передавать через интернет данные о сотрудниках, работающих дистанционно, и о тех, кто будет приходить в офис. В частности, передаче подлежат номера телефонов, номера автомобилей или транспортных карт, если таковые у сотрудников имеются. Сервис для передачи данных работодателями заработал на сайте mos.ru.

За отказ предоставлять эту информацию или за отправку противоречивых данных работодателям грозят штрафы.

В департаменте информационных технологий (ДИТ) разъяснили, что следить за перемещениями граждан никто не собирается. Данные, которые запрашивают у работодателей, помогут в анализе влияния принимаемых мер на заболеваемость коронавирусной инфекцией, заверили чиновники. Хотя это была не единственная версия столичных властей — ранее ДИТ обосновывал слежку за москвичами необходимостью «оценки пассажиропотока», а Оперштаб заявлял, что такая передача данных обусловлена Трудовым кодексом.

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