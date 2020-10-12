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12.10.2020

У мэрии Москвы «лёг» сервис сбора данных сотрудников на удалёнке

Как утверждают московские власти, случилось это из-за большого наплыва работодателей, которые поспешили предоставить данные о своих сотрудниках «в последний момент»

Msk liog sayt  

Онлайн-сервис, через который работодатели должны с 12 октября отчитываться о сотрудниках, отправленных на удалёнку, начал давать сбои из-за высокой нагрузки. В мэрии заявили, что виноваты сами компании, которые решили передать информацию о сотрудниках в последний момент.

Ранее пользователи соцсетей начали жаловаться, что не могут передать сведения о переведенных на удаленный режим работы сотрудниках.

«Уважаемые пользователи! На сайте проводятся технические работы, поэтому у вас могут возникнуть сложности с прикреплением документов при заполнении форм на получение государственной услуги. Пожалуйста, при возникновении ошибки повторите попытку позже», — сообщил в связи с этим сайт мэра и правительства Москвы.

Мэр Сергей Собянин своим указом обязал всех работодателей перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников в период с 5 по 28 октября. Не позднее понедельника организации должны раз в неделю передавать через интернет данные о сотрудниках, работающих дистанционно, и о тех, кто будет приходить в офис. В частности, передаче подлежат номера телефонов, номера автомобилей или транспортных карт, если таковые у сотрудников имеются. Сервис для передачи данных работодателями заработал на сайте mos.ru.

За отказ предоставлять эту информацию или за отправку противоречивых данных работодателям грозят штрафы.

В департаменте информационных технологий (ДИТ) разъяснили, что следить за перемещениями граждан никто не собирается. Данные, которые запрашивают у работодателей, помогут в анализе влияния принимаемых мер на заболеваемость коронавирусной инфекцией, заверили чиновники. Хотя это была не единственная версия столичных властей — ранее ДИТ обосновывал слежку за москвичами необходимостью «оценки пассажиропотока», а Оперштаб заявлял, что такая передача данных обусловлена Трудовым кодексом.

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