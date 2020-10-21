TikTok планирует усилить борьбу с языком вражды

В TikTok заявили, что будут сдерживать кодированные язык и символы, которые некоторые пользователи используют при распространении языка вражды. Компания уже удаляет hate speech и высказывания в рамках таких идеологий, как неонацизм и превосходство белых. Теперь она планирует бороться и против «родственных» им систем взглядов вроде белого национализма и теории белого геноцида.

Ранее TikTok уже запретил на своей платформе контент, в котором отрицается Холокост и другие общемировые трагедии. Также он предпринимает действия по устранению дезинформации и борьбе с вредными стереотипами о еврейских, мусульманских и других общинах.

В июле СМИ обнаружили, что алгоритмы TikTok продвигали антисемитский мем о концентрационном лагере. Компания также удалила ряд видеороликов с антисемитской песней, в совокупности набравших 6,5 млн просмотров.

В середине октября Twitter заявил, что собирается удалять посты, в которых отрицается Холокост. Несколькими днями ранее Facebook сообщил, что будет блокировать информацию, содержащую непризнание этой трагедии, в соответствии со своей программой по борьбе с информацией, разжигающей рознь и ненависть. По данным компании, в мире наблюдается рост антисемитизма, а также усиливается степень неосведомлённости о преступлениях времён Второй мировой войны, связанных с Холокостом.

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