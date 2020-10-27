Роскомнадзор нажаловался в Госдуму и Совфед на иностранные интернет-платформы

«Примерно 20 российских СМИ стали жертвами цензуры, практикуемой иностранными интернет-компаниями», — заявляет пресс-служба Роскомнадзора.

Такая цензура, цитирует РИА Новости сообщение надзорного ведомства, приводит к тому, что:

«Россияне не могут получить объективную информацию — содержащие ее материалы РИА Новости, Russia Today, Sputnik, «России-1» и других СМИ заблокировали принадлежащий Google видеохостинг YouTube, а также соцсети Facebook и Twitter».

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В ведомстве заявили, что американские интернет-компании «игнорируют обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ».

«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации», — считает Роскомнадзор.

В связи с этим ведомство подготовило изменения в законодательство в качестве ответных мер в отношении соцсетей. Их уже направили в Госдуму и Совет Федерации. О каких именно ограничениях идет речь, Роскомнадзор не уточнил.

Депутат Госдумы, единоросс Антон Горелкин подтвердил существование такого обращения:

«Роскомнадзор действительно обратился к Федеральному Собранию с просьбой разработать комплекс мер в связи с цензурированием аккаунтов российских СМИ на иностранных платформах. У меня нет сомнений, что законопроект появится уже в ноябре. Что касается конкретных мер, могу лишь сообщить, что там точно не будет ничего про блокировки. Речь о гораздо более эффективных методах воздействия».

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Кроме этого, РКН заявил о росте количества фейков на иностранных интернет-платформах. По данным регулятора, на YouTube зафиксировано 278 ссылок на фейковые материалы, в Instagram — 35, в Facebook — 31, в Twitter — 22 ссылки.

При этом в ведомстве отметили, что Россия, благодаря развитию высоких технологий, остается страной с наименьшей долей населения, получающего информацию через платформы американских интернет-гигантов. Так на долю Google приходится 46,4%, Facebook — 7,9% YouTube — 56,7%, Instagram — 24,6% и Twitter — 6,55%.

Очень, конечно, смешно смотрится, как Роскомнадзор жалобно поскуливает, жалуясь на цензуру «американских интернет-компаний». «Дяденька, отпусти, ухо больно…» pic.twitter.com/3YbqQZjPL8 — Maxim Mironov (@mironov_fm) October 27, 2020

В ответ "Яндекс" перестанет транслировать CNN, а "Одноклассники" и "Вконтакте" удалят аккаунты Би-Би-Си и Дойче Велле!!! Оу нет, только не это!!!!

*падаем под стол со смеху*https://t.co/bYWz3SLaiH — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) October 27, 2020

В начале сентября текущего года Facebook сообщил об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц «за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства», поскольку они распространяли сомнительную информацию под видом достоверной, вербовали ничего не подозревающих реальных журналистов, а также критиковали как Джо Байдена, так и Дональда Трампа, тем самым пытаясь оказать влияние на выборы в США. Соцсеть считает, что созданная сеть PeaceData координировалась из России.

Через некоторое время Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости: пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могли найти ее ни в России, ни в других странах (по другим сведениям, эта опция всё же доступна). Ранее таким же образом Twitter ввёл поисковые ограничения в отношении профилей RT и Sputnik, однако российские СМИ почему-то утверждают, что аккаунты «удалены» или «заблокированы», что не соответствует действительности. В свою очередь, российский МИД назвал это цензурой и призвал зарубежные компании перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями.

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