Starlink приглашает протестировать спутниковый интернет за $99 в месяц

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, расширяет бета-тестирование сервиса спутникового широкополосного интернета Starlink. Выразившие ранее заинтересованность люди (700 тыс. одних только американцев) стали получать письма с регистрацией на эту услугу. Протестировать интернет из космоса можно за 99 долларов в месяц. Базовый комплект (антенна с терминалом, маршрутизатором Wi-Fi и креплениями), правда, обойдётся ещё в 499 долларов.

Скорость передачи данных будет варьироваться от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с, а задержка — от 20 мс до 40 мс в течение следующих нескольких месяцев по мере совершенствования системы Starlink, говорится в письмах. Также возможны кратковременные периоды, когда соединение будет отсутствовать вообще.

Этой осенью спутники прошли закрытое бета-тестирование. В компании рассказали, что получили хорошие результаты по отсутствию задержки и скорости загрузки данных — ключевых показателях для интернет-провайдера.

В SpaceX говорят, что проект Starlink в первую очередь нацелен на жителей регионов, где нет нормального подключения к интернету и люди вынуждены пользоваться спутниковым интернетом. Компания надеется запустить платные услуги в следующем году. Сеть Starlink, по её данным, обойдётся не менее чем в 10 млрд долл., но руководство рассчитывает, что она сможет приносить до 30 млрд долларов в год. На сегодняшний день SpaceX запустила около 900 спутников.

Недавно компания объявила о партнерстве с Microsoft, в рамках которого она подключит сеть облачных вычислений Azure технологического гиганта к Starlink.

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