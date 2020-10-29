«Дочка» Мегафона займётся освоением спутниковых интернет-орбит

Как сообщает CNews, с середины ноября текущего года начнёт свою работу компания компания «Мегафон 1440», которая займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания «Мегафон» намерен направить 6 млрд руб. в ближайшие два года.

«Мегафон 1440» возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO (входит в «ИКС Холдинг» Алишера Усманова и его партнеров). На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов «Мегафона» и компаний группы «ЮэСэМ Телеком».

Перед новой компанией, сообщает «Ъ», поставлена задача построить экономическую модель и технологическую базу для спутниковых систем, разработать прототипы оборудования и испытать их на Земле и в космосе на горизонте пяти лет.

Технология позволит предоставлять услуги высокоскоростного интернета не только в России, но и по всему миру, рассчитывают в «Мегафоне». Создание спутниковой группировки для интернета в труднодоступных населенных пунктах входит в нацпрограмму «Цифровая экономика».

Среди крупнейших игроков, развивающих низкоорбитальные спутниковые системы, сейчас британская OneWeb (основана экс-менеджером Google Грегом Уайлером) и американская Starlink (принадлежит SpaceX Илона Маска). У Starlink уже более 800 спутников на орбите, в планах увеличение их числа до 12 тысяч. OneWeb вывела 73 спутника, в конце года планирует запустить еще 36.

Другие операторы связи также заинтересованы в интеграции со спутниковыми системами:

Специалисты МТС привлечены в рабочую группу программы «Сфера». Она будет включать 640 спутников, запуск которых должен начаться с 2021 года. На финансирование проекта в бюджете на 2020–2022 годы заложено более 10 млрд рублей;

В «Вымпелкоме», сообщает «Ъ», «изучают возможности» использования новых спутниковых сегментов для обеспечения связью клиентов;

Услуги спутниковой связи на удаленных территориях предоставляет «дочка» «Ростелекома» «РТКомм». В компании сообщили, что не планируют самостоятельно создавать низкоорбитальную спутниковую группировку, но считают направление перспективным, в частности, для пользователей, которым нужна связь в движении — например, в самолете, поезде или автомобиле.

Капиталовложения OneWeb и Starlink в развитие спутниковых систем оцениваются в $6 млрд и $10 млрд соответственно, а окупаемость прогнозируется не раньше 2033 года, отмечает гендиректор AltegroSky Сергей Пехтерев. Правильно, что «МегаФон» начинает исследования с поисков возможности удешевления стоимости спутников и поиска экономически эффективной модели, рассуждает он. Чтобы система окупилась, она должна быть глобальной, уверен Пехтерев. Российская система, по его мнению, вряд ли сможет конкурировать со Starlink за аудиторию США, Канады, Австралии и других стран, но теоретически платежеспособный спрос можно найти в ряде стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

Для создания полноценной системы гибридного интернета «МегаФону» потребуются более значительные инвестиции, чем 6 млрд руб., добавляет гендиректор оператора «Небо ГК» Вячеслав Камнев.

Недавно Starlink пригласил желающих провести бета-тестирование своего спутникового интернета. Выразившие ранее заинтересованность люди стали получать письма с регистрацией на эту услугу. Протестировать интернет из космоса можно за 99 долларов в месяц. Правда, базовый комплект, куда входят антенна с терминалом, маршрутизатором Wi-Fi и креплениями, обойдётся ещё в 499 долларов.

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