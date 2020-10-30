Более полусотни госкомпаний принуждают экстренно импортозамещать ПО

«Почта России» должна экстренно провести тендеры на закупку серверов, систем хранения данных (СХД) и аппаратно-программных комплексов (АПК), сообщает «Ъ», ссылаясь на директиву Росимущества, направленную на согласование в Минцифры, Минпромторг и Минфин. Тендеры должны быть проведены до 30 декабря 2020 г., предполагаемая сумма закупки отечественного оборудования может составить 3 млрд руб. Директива обязует членов совета директоров, действующих в интересах РФ, в течение пяти дней после получения документов инициировать собрание совета и проголосовать за проведение таких тендеров, причем 70% их стоимости должно приходиться на отечественную электронику из реестра Минпромторга.

Источник «Ъ» в Правительстве подтвердил подлинность директивы и уточнил, что Росимущество действует по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, которое он дал накануне. Речь идет о подготовке «очень объемной закупки» новейших российских серверов и СХД на сумму в несколько миллиардов рублей, подтверждает собеседник «Ъ», знакомый с содержанием документа.

На волне высокого спроса на цифровые сервисы «Почте России» нужно быстро расширять IT-инфраструктуру, и делать это она намерена за счет отечественных решений, говорит он.

До конца 2020 г. директивы срочно сменить подрядчиков может получить еще 51 госкомпания.

По сведениям CNews, в скором времени последуют и другие «импортозаместительные» меры. В сентябре текущего года Чернышенко поручил Минцифры и РЦТ в федеральных органах исполнительной власти разработать предложения по цифровым сервисам и услугам, обеспечивающим спрос на отечественную микроэлектронную продукцию. Минпромторг на основе этих предложений разработает рекомендации по мерам поддержки закупок и производства отечественной микроэлектронной продукции. Также Минпромторг планирует подготовить предложения по формированию программ производства изделий микроэлектроники и их выводу на отечественный и международный рынки в наиболее перспективных сегментах.

Государство рассматривает и другие меры поддержки. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Василий Шпак говорил, что «в развитие российской радиоэлектронной промышленности планируется вложить 350 млрд рублей в ближайшие три года».

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, уточнил, что ещё одной мерой поддержки развития отечественной микроэлектроники является льготное кредитование, которое уже сейчас предоставляют 15 системообразующих банков. Российские предприятия могут получить до 10 млрд рублей по льготной ставке от 1% до 5% на внедрение отечественных программно-аппаратных комплексов и ПО.

В начале сентября 2020 г. CNews также писал, что власти предложили отнести госкомпании и госкорпорации к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) наравне с госорганами и банками с 1 января 2021 г. Это будет означать ускоренный переход на отечественный софт и оборудование, порядок которого определит Правительство.

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