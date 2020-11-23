Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google из-за «опасного» контента

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC. Компанию обвиняют в неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещённой в России, и как следствие, неисполнении требования отечественного законодательства. В числе упомянутых сайтов — страницы с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.

Ранее ведомство обнаружило в поисковой выдаче Google информацию об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ, и составило соответствующий акт. Компания ничего не возразила на это, в связи с чем надзорный орган возбудил административное производство по ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ — повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы».

В 2019 Роскомнадзор уже оштрафовал Google на 700 тыс. руб. за отказ фильтровать в выдаче по поисковому запросу запрещённую в России информации. В среднем, по данным надзорного ведомства, Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% «опасного» контента. Тогда в компании заявляли, что не понимают, откуда ведомство берёт такие цифры. «…мы не подключаемся к реестру запрещенных сайтов и вслепую ничего не удаляем, а рассматриваем запросы на удаление контента, и где это отвечает требованиям, удаляем контент из российского сервиса», — говорили в корпорации.

Закон о штрафах для поисковиков и хостеров, отказывающихся исполнять закон о запрете обхода блокировок (155-ФЗ), вступил в силу в конце сентября 2018 года. Согласно российскому законодательству (регламентируется 276-ФЗ), поисковик должен полностью исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен на территории России.

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