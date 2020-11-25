Минцифры не согласовало план «тюремной цифровизации»

Директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры Василий Слышкин направил письмо советнику главы ФСИН Александру Коробову с критикой проекта цифровой трансформации ведомства на 2021–2023 годы, на которую ФСИН запрашивала из бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» 25 млрд руб. Об этом сообщил «Ъ» источник, знакомый с ходом разработки плана, и подтвердил собеседник в правительстве, добавив, что «предложение явно было плохо проработанным».

Минцифры отказалось согласовать план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), на которую ведомство просило 25 млрд руб. В министерстве посчитали проект несоответствующим методическим рекомендациям и отправили на дорабо…https://t.co/jNClcP39Zo — Коммерсантъ (@kommersant) November 25, 2020

В министерстве посчитали проект не соответствующим методическим рекомендациям правкомиссии, и документ был отправлен на доработку. Вопросы к плану цифровизации ФСИН возникли и у экспертов АНО «Цифровая экономика». Источник издания, близкий к обсуждению проекта, считает, что такая позиция министерства и АНО говорит о желании секвестрировать финансирование.

Напомним, в сентябре текущего года ФСИН представила презентацию проекта цифровизации, в рамках которого вместе с «Ростехом» планировалось создать информационную систему ГИС ФСИН, которая позволит эффективнее использовать труд заключенных, отслеживать спецтранспорт, а также снизит уровень коррупции в местах лишения свободы и усилит охрану заключенных. Кроме того, она позволит пресекать незаконные связи находящихся в колонии с внешним миром и бороться с «манипуляциями» некоммерческих организаций, защищающих права заключенных, говорится в документе.

Самый дорогостоящий пункт программы — около 10,2 млрд руб.— называется «Цифровизация процессов соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных». Ее ядром станет видеоаналитика с распознаванием лиц. Она будет контролировать каждый шаг заключенных и сотрудников, фиксируя, например, когда и кто именно зашел в камеру.

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