Сенаторы требуют интеграции платёжных приложений с «Миром»

На заседании Консультативного совета по вопросам развития национальной платежной системы при Председателе Банка России обсуждались вопросы, связанные с функционированием национальной платёжной системы «Мир», а также реализацией стратегического документа «Основные направления развития информационной безопасности финансовой сферы на 2019 – 2021 гг.».

Участвовавший в заседании зампред Совета Федерации Николай Журавлёв заявил о необходимости расширять возможности национальной платёжной системы, в том числе «за счёт развития современных сервисов, обеспечения безопасности системы, повышения финансовой грамотности потребителей финансовых услуг».

По его словам, сенаторами был разработан законопроект, обязывающий поставщика платежного приложения для смартфона обеспечивать его интеграцию с национальной платежной системой «Мир»:

«В отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой «Мир», отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платежной системой. Такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы. В настоящее время уже подготовлены законодательные изменения, обязывающие поставщика платежного приложения обеспечивать интеграцию с национальной платежной системой «Мир», которые решат эту проблему».

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«Сенаторы подготовили данный законопроект, он пока не внесен в Госдуму», — уточнил он ТАСС, добавив, что в настоящее время обеспечен прием карт «Мир» в странах ЕАЭС, для держателей этих карт созданы благоприятные условия оплаты товаров и услуг на всей территории страны.

«Стало возможным проводить денежные операции при помощи банковских терминалов, дистанционно — в сети «Интернет»», — сказал сенатор.

Как отметил Журавлев, постановление правительства, предусматривающее обязанность предустановки российских приложений на смартфоны, в том числе приложения «Мир», будет способствовать развитию и дальнейшему распространению национальной платежной системы.

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