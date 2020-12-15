При поступлении на госслужбу теперь надо задекларировать криптоактивы

Президент РФ Владимир Путин своим указом обязал будущих госчиновников декларировать криптовалютные активы. В документе про цифровые финансовые активы и криптовалюту, которую государство называет цифровой валютой, говорится следующее:

«…с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, претендующие на замещение государственных должностей Российской Федерации или должностей федеральной государственной службы <…> представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах <…> утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)».

Главная цель указа – борьба с коррупцией. «В частности, они [чиновники] не должны иметь банковских счетов и имущества за рубежом. На этом фоне выделялась бесконтрольность движения цифровых финансовых активов чиновников, в том числе коррупционных. И когда государство обязывает чиновников сообщать эту информацию, оно закрывает дыры в антикоррупционном законодательстве. По идее, это должно укрепить систему регулирования государственной службы в Российской Федерации», — рассказала «Ведомостям» руководитель рабочей группы Госдумы ФС РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко.

Однако, по словам собеседницы издания, для запуска механизмов контроля надо принять ещё много нормативных подзаконных актов,, в том числе по взаимодействию с торговыми площадками, где торгуются криптовалюты. Сейчас таких документов нет. Поэтому эффективность нового указа президента будет напрямую зависеть от того, какие регламенты закрепления выпустят: кто будет предоставлять информацию, каким образом она будет проверяться, кто будет нести ответственность за нарушение процедур.

Для поступления на госслужбу придется задекларировать криптоактивы https://t.co/xxcEkDW2Hy — Ведомости (@Vedomosti) December 14, 2020

В ноябре стало известно, что Минфин разработал «антиотмывочные» поправки в УК и УПК, по которым владельцам цифровых валют может грозить до трёх лет за нарушение правил отчёта об операциях с ними.

В декабре «Комиссия по блокчейн-технологиям и криптоэкономике» при поддержке юридической фирмы Digital Rights Center отправила в Минфин РФ отзывы на пакет законопроектов по налогообложению оборота цифровых валют. По мнению экспертов, предлагаемые властями изменения в законодательство несут массу рисков, а также слабо учитывают реалии криптовалютной отрасли. Если не устранить эти недостатки в законопроектах, это может повлечь очередную волну оттока капитала из РФ в юрисдикции с более благоприятным регулированием оборота цифровых валют.

Принятый летом закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА) вступит в силу 1 января 2021 года.

Как теперь регулируются ЦФА и криптовалюта, читайте в наших карточках.

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