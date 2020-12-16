Москва за 77 млн рублей превратит сервис против автохамов в комплексного онлайн-доносчика

Мэрия Москвы потратит 76,8 миллионов рублей на модернизацию аппаратно-программного комплекса «Помощник Москвы». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на сайт госзакупок — в начале декабря текущего года данный тендер выиграло ООО «Программный продукт», которое должно закончить проект к середине января. Заказчиком выступает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Приложение «Помощник Москвы: борьба с нарушениями парковки» появилось в 2015 году. С его помощью можно пожаловаться на нарушителей парковочных правил, для чего необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг столицы, заполнить свой профиль в городских услугах, а затем скачать приложение и авторизоваться в нём. Версии программы доступны для Android и iOS.

Мэрия Москвы заказала за 76,8 млн руб. модернизацию системы «Помощник Москвы», с помощью которой сейчас можно жаловаться на нарушителей правил парковки.https://t.co/GUCstROyZH — Коммерсантъ (@kommersant) December 16, 2020

Раньше можно было только фотографировать совершенные автовладельцами нарушения, например, парковку на газоне и отправлять информацию властям. Теперь «Помощника» ждёт существенное расширение функций.

В частности, пользователи смогут сообщать о незаконной торговле и плохом состоянии велопарковок. «Помощник Москвы» также интегрируют с государственными информационными системами, чтобы верифицировать жалобы. Например, жалобу на парковку приложение будет перепроверять через систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Среди новых функций также появится возможность отслеживания больных коронавирусом, нарушающих карантин. Представители властей смогут с помощью мобильного приложения проверять человека по базе больных COVID-19.

Судя по техническому заданию, они же смогут патрулировать прогулочные зоны (парки и скверы) и передавать в мэрию сигналы о слишком большом скоплении людей. Так, команда «Dark Red» будет означать, что людей в парке слишком много и его нужно закрыть, а код «Green» даст сигнал к открытию прогулочной зоны.

Сообщать о слишком большом скоплении людей смогут не только сотрудники мэрии, но и рядовые пользователи: для них в документации тоже предусмотрен запуск такой функции. «Помощник Москвы» также будет знать, есть ли сам пользователь приложения в базе больных COVID-19, и предостережет его от выхода из квартиры.

Чтобы вознаградить наиболее бдительных пользователей, будет доработана уже существующая система учета достижений. Граждане смогут обменять полученные в ней баллы на проезд в метро или подарки: рюкзаки, футболки, кепки.

В приложении «Помощник Москвы» можно будет за футболку или кепку заложить властям соседа с коронавирусом https://t.co/kKjY2guZIr — Открытые медиа (@OpenMedia_io) December 16, 2020

Тест на знание правил дорожного движения появится в приложении «Помощник Москвы» до конца года https://t.co/zuaEVizEgP — Агентство Москва (@mskagency) December 14, 2020

В пресс-службе ЦОДД подтвердили расширение функционала системы. Там добавили, что интеграция базы заболевших необходима для правоохранительных органов, которые проверяют находящихся на карантине граждан, а функция оценки количества людей в общественных местах вводится, чтобы «улучшить безопасность и качество оказания транспортных услуг».

Ранее ЦОДД сообщал о планах запустить в тестовом режиме систему мониторинга пассажиропотока на улицах столицы. Тогда же анонсировали расширение функций системы фото-, видеофиксации, чтоб те могли ещё и отыскивать нарушителей самоизоляции. Поэтому можно сказать об общей тенденции развёртывания московскими властями цифрового контроля жителей столицы.

При этом московские власти вряд ли могут похвастаться сохранностью собираемых ими данных. Так, одна из громких утечек, случилась совсем недавно — в свободном доступе были обнаружены ссылки на рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи, где можно было найти подробные персональные данные пациентов, включая ФИО и адрес проживания. Летом текущего года «РосКомСвобода» обнаружила бреши в системе наружного фото-, видеонаблюдения, заказав «пробив» лица нашей волонтёрки Анны Кузнецовой — впоследствии нашли виновных в утечке, которыми оказались московские правоохранители. Весной в свободный доступ были слиты данные оштрафованных за нарушение режима самоизоляции москвичей. Самый же свежий и скандальный случай — уже даже не федерального, а международного масштаба: выяснилось, что любую информацию, вплоть до данных силовиков, можно за символические деньги купить в интернете всего за несколько минут, — расследующие случай с отравлением Алексея Навального волонтёры и журналисты приобрели данные возможных отравителей именно таким вот способом.

Руководитель «РосКомСвободы» Артём Козлюк, комментируя желание столичной мэрии расширить возможности своего «Помощника», заявил:

«Сбор очередного массива данных спровоцирует очередные утечки. Особенно с учетом, что нет общественного контроля за тем как организуется хранение чувствительных для граждан данных, кто и в каком объеме и на каких основаниях имеет к ним доступ. Это мы наблюдаем регулярно и, к сожалению, данная проблема с хранением и доступом к данным не только не решается годами, но с каждым разом усугубляется — с каждым новым сбором данных. Особенно тревожно про опцию относительно «нарушителей карантина» — этот раздел нарушений оспаривается юристами, т.к. содержит множество признаков превышения полномочия местных властей и произвольной трактовки законов. И почему, например, дорожники будут иметь возможность знать о том, болен тот или иной человек или нет. А где медицинская тайна и уважение к правам человека? Похоже, это нисколько не заботит столичную мэрию».

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«Такого рода расширение функционала приложения будет способствовать не только дополнительному сбору данных о гражданах, но и социальной напряженности и разобщенности, что может свидетельствовать о попытках переориентировать негативные настроения граждан с правительства и его политики на соседей»,— категоричен зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. Он опасается, что если опыт «такого рода стукачества» будет успешным, система будет масштабироваться и далее, на иные правонарушения.

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