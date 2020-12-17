Десять американских штатов обвинили Google в сговоре с Facebook

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон от имени десяти американских штатов подал коллективный иск к Google, обвинив её в нарушениях антимонопольного законодательства. Антиконкурентное поведение корпорации заключается в сговоре с Facebook, искажении информации для пользователей и клиентов и подавлении конкуренции, заявили в пресс-службе офиса генпрокурора.

Google и Facebook вступили в сговор в 2018 году, следует из текста иска. По этим договоренностям Facebook получал доступ к некоторым секторам рынка онлайн-рекламы, а Google сохранял лидирующую позицию на нём в целом. Компании договорились не соперничать на рынке интернет-рекламы и координировали свои действия во время аукционов, на которых распределялись заказы.

«Google — это монополия стоимостью триллион долларов, которая нагло злоупотребляет своей властью. Компания склоняет руководство Facebook соглашаться на договорную схему, которая подрывает саму суть конкурентного процесса. Google, по сути, торгует инсайдерской информацией. Здесь работает не свободный рынок. Если бы это было игрой в бейсбол, то Google выступала бы и питчером, и отбивающим, и судьей. Это противоречит законам штата и федеральному закону», — рассказал Пакстон.

Google заключил аналогичные партнёрские отношения и с другими компаниями, но Facebook он предоставил преференциальный режим, подразумевавший доступ к данным Google и возможность пользователям соцсети размещать больше рекламы, чем клиентам других партнеров Google. Взамен Facebook, например, отказался от поддержки конкурирующего программного обеспечения, которое могло ослабить рыночную власть Google.

Помимо этого ещё в 2015 году Facebook якобы предоставил Google доступ к миллионам сообщений, фотографий, видео- и аудиофайлов американцев в WhatsApp.

В Google отреагировали на обвинения, назвав их беспочвенными (Facebook не получает специальных данных), а информацию о доступе к контенту в WhatsApp — неправильным пониманием функции резервного копирования. Также корпорация рассказала, что её гонорары за рекламные технологии ниже, чем в среднем по индустрии, что является одним из признаков высококонкурентной отрасли. Facebook от комментариев пока отказался.

Десять американских штатов обвинили Google в сговоре с Facebook — и получении доступа к сообщениям в WhatsApp https://t.co/etoLS9feS2 — Meduza (@meduzaproject) December 17, 2020

Это вторая подобная жалоба на Google. В октябре Министерство юстиции и одиннадцать генеральных прокуроров республиканских штатов уже подали антимонопольный иск против корпорации. Минюст утверждал, что Google занимает 88% поискового рынка, 94% мобильного поиска и 70% рынка поисковой рекламы в США. По мнению ведомства, ИТ-гигант сохранил свою монополию в сегментах «общих поисковых услуг, поисковой рекламы и общей поисковой текстовой рекламы» с помощью «антиконкурентной и исключающей практики».

Facebook тоже получил уже второй удар: на прошлой неделе в суд на корпорацию подала Федеральная торговая комиссия. ФТК обвиняет её в создании монополии на рынке за счёт покупки конкурентов, в частности Instagram (в 2012) и WhatsApp (в 2014). Комиссия требует, чтобы теперь компания продала свои приобретения.

Действия американских властей являются следствием антимонопольного расследования Конгресса против Amazon, Apple, Facebook и Google. В начале октября парламент выпустил доклад, в котором пришёл к выводу, что эти Amazon, Apple, Facebook и Google являются монополистами на рынке.

.

.

.