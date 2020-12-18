Штрафы для интернет-сервисов привяжут к выручке

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к проекту закона о штрафах для провайдеров и владельцев ресурсов в интернете на случай, если они не ограничат доступ к запрещенному в РФ контенту и не удалят его по предписанию Роскомнадзора. Поправки к проекту закона №989758-7 уточняют размеры штрафов.

По данным Роскомнадзора, на которые в пояснительной записке ссылаются авторы поправок, нарушителями часто оказываются крупные интернет-ресурсы, зарегистрированные за рубежом. В частности, с видеохостинга YouTube, вопреки требованиям российских властей, к апрелю не было удалено 10,4 тыс. страниц с запрещенной информацией, в Twitter и Instagram — по 1,4 тыс., в Facebook — 362 страницы, говорится в пояснительной записке к проекту.

Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил в интервью «Интерфаксу»:

«Иностранцы в этом плане лидируют, и мы этим инструментом как раз-таки хотим, чтобы они уделили больше внимания чистоте своего контента на правовом пространстве Российской Федерации».

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В первом чтении документ был принят в октябре текущего года, и уже тогда он предполагал достаточно жёсткие штрафные санкции для интернет-сервисов, но ко второму чтению наказания за «непослушание соцсетей» стали ещё жёстче.

В первом чтении суммы штрафов не были привязаны к уровню доходов. Теперь же за повторное невыполнение требований ограничить доступ к запрещенной информации или ее удалить гражданам будет грозить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб., должностным лицам — от 500 тыс. до 800 тыс. руб., юрлицам — от двадцатой до десятой части совокупного размера суммы выручки за год, но не меньше 4 млн руб.

Предложенные авторами законопроекта штрафы для провайдеров и владельцев интернет-ресурсов также привязаны к уровню дохода. Они будут взиматься, если те не ограничат или не удалят информацию, которая призывает к экстремизму, а также содержит детскую порнографию, объявления о привлечении к подобным мероприятиям детей, информацию о способах изготовления, использования и местах приобретения наркотиков и психотропных веществ.

Для граждан штраф составит 200–500 тыс. руб., для должностных лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. Если поправки примут, компании будут обязаны выплатить от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы выручки за год, но не меньше 8 млн руб.

Youtube и Facebook будет грозить штраф до одной пятой годовой выручки, если они удалят запрещенный в России контент.https://t.co/Z1WUGGjzFH pic.twitter.com/WorG4hWv13 — Газета.Ru (@GazetaRu) December 18, 2020

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Кроме этого, комитет по законодательству и госстроительству рекомендовал депутатам парламента принять в первом чтении законопроект №1061159-7 о крупных штрафах за нарушения требований «суверенного интернета». В частности кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей за «нарушение требований законодательства по установке технических средств противодействия угрозам устойчивости и безопасности». Первый штраф для юридических лиц может достигать полумиллиона рублей, повторный — 1 млн.

За подключение к сетям, где не соблюдаются правила «суверенного интернета» юридическое лицо может получить три месяца приостановки деятельности, а физическое лицо до 3000 рублей штрафа.

«До 1 миллиона рублей». Госдума одобряет штрафы Хинштейна-Боярского за сопротивление «суверенному интернету». https://t.co/1Si8Kh5cLV pic.twitter.com/hePAEZ2I2f — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) December 18, 2020

Кроме того вводится разнообразная финансовая ответственность за «нарушение требований законодательства о функционировании точек обмена трафиком», за «неисполнение обязанности по использованию технических и программных средств, функционирующих в соответствии с установленными требованиями» для выявления сетевых адресов, и за «непредставление отдельной информации, предусмотренной законодательством о связи, в уполномоченный орган».

«Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц, например, варьируются от двадцати тысяч рублей до семисот тысяч рублей, в ряде случае устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности», — сказано в пояснительной записке.

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв считает, что таким образом власти просто хотят установить контроль над трафиком, в то время как бизнес просто игнорирует закон «о суверенном Рунете»:

«Если просто. Все забивают на этот «суверенный рунет». В ряде случаев у РКН нет рычагов воздействия на операторов и особенно на владельцев автономных систем, у которых нет операторской лицензии. Вот штрафы. Это развитие инициативы по контролю за трафиком, которую мы наблюдаем в истории с Google Clobal Cache. Ничего хорошего это бизнесу не несёт. Есть риск попыток зачисток конкурентной среды и развития коррупции».

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Экс-министр ппечати РФ в 1992-1993 г.г., бывший глава президентского Совета 2010–2019 годах Михаил Федотов в целом подверг критике законотворческую деятельность Боярского и Хинштейна, заявив о недостатке квалификации депутатских помощников. «Надо иметь хороших помощников с настоящим высшим юридическим образованием», — сказал он.

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