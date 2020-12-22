Роскомнадзор снова жалуется на YouTube

Иностранные интернет-площадки не так оперативно реагируют на требования Роскомнадзора об удалении фейковых новостей, как российские. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что у российских площадок на удаление фейков уходит от нескольких минут до нескольких часов. Вместе с тем реакция иностранных площадок не такая оперативная, «порой фейковая информация вообще не удаляется».

Кроме этого в надзорном ведомстве назвали YouTube «лидером по распространению фейков» в 2020 году. Причем 60% фейков, как отметили в ведомстве, связаны с темой COVID-19.

Роскомнадзор назвал YouTube лидером по распространению фейковых новостей. В ведомстве отметили, что иностранные платформы в целом менее оперативно реагируют на требование удалить ложную информацию, а иногда игнорируют это вообще.https://t.co/E7cGyuudZn pic.twitter.com/B7iRdYPERo — #говоритмосква (@govoritmsk) December 22, 2020

Вообще из-за фейков за год были наказаны сотни сайтов. «С начала 2020 года поступили требования Генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более чем 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию по требованию Роскомнадзора», — рассказали в Роскомнадзоре.

Напомним, с весны текущего года РКН заметно оживился, начав систематически обвинять не только Google, но и Twitter с Facebook в предвзятом отношении к российским официальным новостям и СМИ. После этого в Госдуму был внесён законопроект о наказаниях для иностранных интернет-площадок за проявление цензуры в отношении российских СМИ, который предполагает как полную блокировку, так и замедление работы «провинившегося» ресурса.

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