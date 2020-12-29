Кабмин просит депутатов «обезопасить» Россию от иностранной спутниковой связи

Правительство внесло в Госдуму законопроект №1086353-7 об административных штрафах до 1 млн рублей за нарушение правил использования в России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств. Как указано в пояснительной записке, документ ориентирован на:

«…выполнение плана мероприятий, направленных на предотвращение угроз национальной безопасности, обусловленных использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» на территории РФ в соответствии с поручением Правительства России».

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Проектом закона предлагается ввести штрафы для российских операторов связи, которые используют иностранную спутниковую систему, но не исполняют обязанность по формированию российского сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования.

Кроме того, он вводит ответственность и за неисполнение обязанности по обеспечению управления этим сегментом с территории России и пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории Росссии, через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся на территории России.

Подобные нарушения повлекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Данный документ почти дословно повторяет основные положения предложенного кабмином в июне прошлого года законопроекта, который, кстати, получил отрицательное заключение об оценке регулирующео воздействия (ОРВ) со стороны Минэкономразвития.

«С учетом изложенного на основе проведенной ОРВ проекта акта Минэкономразвития России сделан вывод об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования и о наличии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», — заявило тогда Минэкономики.

В июле того же года в I чтении был одобрен законопроект №586665-7 Л.Боковой и А.Клишаса, вводящий штрафы за «неконтролируемый ввоз и использование» абонентских терминалов и зарубежных спутниковых систем связи и доступа в Сеть. Законотворцы в данном случае также руководствовались предотвращением «угроз для нацбезопасности».

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