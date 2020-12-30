Минцифры предлагает оплачивать половину стоимости ПО для малого и среднего бизнеса

Минцифры предложило правительству субсидировать 50% стоимости специализированного ПО при его продаже малому и среднему бизнесу, пишет РБК. Также ведомство хочет обязать разработчиков делать версии софта под российские ОС и процессоры. Иностранные компании также смогут претендовать на льготы, если зарегистрируют российское юрлицо, подадут заявку и будут включены в реестр аккредитованных ИТ-компаний.

Во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли будет включено предложение о льготных условиях доступа к программному обеспечению для малого и среднего бизнесаhttps://t.co/OyyhpA4QFC — РБК (@ru_rbc) December 30, 2020

Первым пакетом мер поддержки отрасли стал так называемый закон о налоговом маневре, который президент России Владимир Путин подписал в июле этого года. Согласно ему, с 2021 года налог на прибыль для российских IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а ставка страховых взносов — с 14% до 7,6%. В августе стало известно, что российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в ИТ-отрасли.

Изначально участники рынка, ИТ-ассоциации и эксперты подали почти 400 предложений, которые были сокращены и структурированы по 12 направлениям. В их числе — информационная безопасность, здравоохранение, образование, искусственный интеллект, офисное программное обеспечение, онлайн-кинотеатры и др. Среди предложений звучали такие, как субсидирование процентной ставки по ипотеке для специалистов в области data science (с целью предотвратить их отъезд за границу), признание аудиовизуальных сервисов ИТ-компаниями для получения ими льгот и разрешение этим сервисам рекламировать алкоголь и рецептурные лекарства.

В ГК DZ Systems новую меру назвали «в целом полезной, потому что поддержка отечественных разработчиков прикладного ПО таким образом будет завязана на реальные потребности рынка». В Softline напомнили, что опыт поддержки закупки уже был. В частности, Минпромторг субсидировал по 50% стоимости систем автоматизированного проектирования (САПР) и управления жизненным циклом продукта (PLM) для предприятий, где трудятся менее 200 человек. Наибольшую выгоду тогда получали предприятия, процедура практически не оказывала влияния на вендоров, а наиболее сложной она была для партнеров, операторов программы, считают в компании. В «Базальт СПО» тоже вспомнили, что несколько лет назад было введено требование о совместимости отечественного офисного ПО с российскими операционными системами, но пока его фактически не начали выполнять.

Окончательный список мер для второго пакета должно утвердить правительство. В Минцифры стал давать прогноз, когда это произойдет и какие ещё предложения попадут в финальный документ.

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