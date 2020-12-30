Роскомнадзор использует ИИ для поиска в Сети незаконного контента

Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта для повышения скорости и точности выявмонитления противоправной информации в интернете. Среди заявленного к поиску контента — детская порнография, сведения о наркотиках, призывы к суициду.

Новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 млн текстовых материалов в сутки и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%, заявили в ведомстве.

Информация, признанная системой незаконной, направляется для проверки экспертам. Нейросетей повышают производительность работы экспертов более чем в 14 раз, утверждают в Роскомнадзоре.

На прошлой неделе Госдума приняла закон об обязанности владельцев соцсетей самостоятельно выявлять и блокировать противоправный с точки зрения власти контент. Владельцы соцсетей не должны, в частности, допускать распространения информации, содержащей неуважение к государству или призывы к массовым беспорядкам. Сегодня закон подписал президент Владимир Путин.

.

.

.