NEC утверждает, что может распознавать людей в масках

Японская компания NEC запустила систему распознавания лиц, которая, как утверждается, идентифицирует людей в масках. Об этом пишет BBC. При проверке система делает упор на части лица, которые не прикрыты. Процедура занимает менее одной секунды, а точность составляет более 99,9%, утверждают в компании.

Технологию использует лондонская полиция метрополитена, а также авиакомпании Lufthansa и Swiss International Airlines.

«Пусть полиция борется с преступностью с помощью распознавания лиц», — считает помощник менеджера подразделения цифровых платформ NEC Шинья Такасима. По его словам, это технология может помочь людям избежать контакта с поверхностями в различных ситуациях во время пандемии.

В декабре стало известно, что в Великобритании опробовали распознавание лиц в магазинах. Региональный потребительский кооператив в Великобритании Southern Co-operative протестировал проект по защите магазинов от нападения воров. Система Facewatch, включающая в себя распознавание лиц, в течение последних 18 месяцев предупреждала работников 18 заведений о посещении магазина людьми, у которых в прошлом были записи о «краже или антиобщественном поведении». Некоммерческая организация Privacy International тогда поставила под сомнение законность использования этой технологии в магазинах.

Согласно отчёту Национального института стандартов и технологий, до пандемии коронавируса алгоритмы распознавания лиц не могли идентифицировать 20-50% изображений людей в масках. К концу 2020 года ситуация изменилась в сторону более точного распознавания.

Напоминаем, «РосКомСвобода» выступает за введение пятилетнего моратория на использование систем распознавания лиц, в числе причин приостановки использования данной технологии указывает в том числе и вероятность ошибки, которая может стоить гражданам не только денег и времени, но и свободы.

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