Еврокомиссия: соцсети больше не могут принимать ключевые решения в одиночку

Европейская комиссия заявила, что это «больше не приемлемо» для платформ-гигантов социальных сетей принимать ключевые решения об удалении онлайн-контента в одиночку.

«На наш взгляд, это больше неприемлемо, чтобы платформы принимали некоторые ключевые решения самостоятельно, без каких-либо надзора, подотчётности, диалога или прозрачности», — заявил Прабхат Агарвал, глава подразделения электронной коммерции DG Connect Европейской комиссии.

По его словам, свобода выражения мнений является ключевой ценностью в этом вопросе. Он также отметил, что закон «О цифровых услугах» ЕС (Digital Services Act, DSA) пытается выстроить баланс между эффективным удалением контента и сохранением свободы выражения мнений в интернете.

«…речь идёт о запрете блокирования аккаунтов некоторых ключевых персон, потому что свобода слова это одна из базовых свобод граждан Евросоюза, — считает директор по распространению технологий компании «Яндекс» Григорий Бакунов. — Одно меня удивляет, а давно у нас в интернете появилось разделение на ключевых и не ключевых пользователей? Что это за сегрегация?»

Ранее ряд крупнейших интернет-сервисов заблокировал аккаунты Дональда Трампа, а магазины приложений удалили соцсеть Parler, пользующуюся популярностью у его сторонников. В качестве причины они назвали подстрекательство Трампа к насилию в преддверии жестоких беспорядков, которые обрушились на Капитолийский холм Вашингтона на прошлой неделе.

Случившееся вызвало у Европарламента опасения: ИТ-гиганты, как считают депутаты, продемонстрировали непропорционально большую власть над свободой слова в интернете.

«Тот факт, что такие платформы, как Twitter и Facebook, решают, кто может свободно говорить, опасен, — сказала депутат Европарламента Ким Ван Спаррентак. — Мы должны передать власть над свободой выражения мнений от частных компаний обратно в руки демократических институтов».

Тем не менее Европейская комиссия не ввела более жёстких мер в DSA, чтобы подмять рекламные бизнес-модели гигантов социальных сетей. Агарвал заметил, что введение более строгих правил в отношении доходов от рекламы не ограничило бы их способность распространять вредоносную информацию. «Рекламная бизнес-модель может усиливать и ускорять вирусное распространение контента. Но, на наш взгляд, это недостаточная причина, чтобы полностью её», — сказал он.

Напомним, DSA предполагает, что ИТ-гиганты должны будут предотвращать злоупотребление их системами, потенциально используемыми онлайн-рекламой и алгоритмами рекомендаций контента пользователям. Корпорации, которые не смогут ограничить распространение нелегального контента, станут получать большие штрафы. В отношении платформ, охватывающих более 10% населения ЕС или 25 млн пользователей (Facebook, Twitter и YouTube), Еврокомиссия будет иметь прямые полномочия по надзору, поскольку такие платформы «считаются системными по своей природе». В самых серьёзных случаях ЕК сможет налагать штрафы в размере до 6% от глобального оборота компании.

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