Telegram удалил 15 каналов американских ультраправых

Telegram заблокировал как минимум 15 каналов, в которых общались американские экстремисты, сообщает NBC News. Ещё несколько других групп подверглись цензуре. В компании опасаются, что эти аккаунты провоцируют насилие.

«Наши правила использования сервиса прямо запрещают публичные призывы к насилию. За последние 24 часа мы заблокировали десятки общественных каналов, которые призывали тысячи подписчиков к насилию», — заявил TechCrunch представитель Telegram Майк Равдоникас.

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Профессор Меган Сквайр, которая отслеживает экстремистские группы, сказала, что, многие из каналов, запрещённых в последние дни, работали месяцами или годами. Так, один из удалённых каналов, провозгласивший себя «эко-фашистским», начал работать в начале июня. Более полугода он размещал материалы, проводящие идею превосходства белой расы, а после беспорядков в США 6 января его пользователи опубликовали армейские инструкции по изготовлению бомб и боеприпасов.

Несмотря на удаления, ряд других публичных каналов по-прежнему активно публикует пронацистский контент, сетуют журналисты. Помимо этого многие экстремистские каналы начали публиковать резервные аккаунты, указывая подписчикам, где они могут продолжать собираться.

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Также Telegram пометил плашкой SCAM (мошенничество) канал, который якобы принадлежит Дональду Трампу. Раньше там публиковали твиты политика, но после его блокировки в Twitter начали постить официальные заявления Белого дома.

Telegram удалил минимум 15 каналов, в которых общались американские экстремисты. До этого они существовали по несколько месяцев и даже лет, отмечает NBC News. Мессенджер также добавил плашку «мошенничество» в канале, который якобы принадлежит Трампуhttps://t.co/fG0dvqTGHV pic.twitter.com/xjUgT2NplE — TJ (@tjournal) January 14, 2021

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NBC утверждает, что «Telegram исторически неохотно модерирует своих пользователей». Например, он стал удалять каналы, открыто пропагандирующие ИГИЛ, только в 2015 году, после терактов в Париже. Но недавно многие социальные сети внезапно изменили свою политику в свете беспорядков в США 6 января, и мессенджер, кажется, последовал их примеру. Впрочем, официально на вопрос о связи принимаемых мер с инцидентом в Капитолии компания отвечает уклончиво: там обещают «изучить все поступающие сообщения» и «внимательно следят за текущей ситуацией».

На днях стало известно, что Telegram оказался на втором месте по числу скачиваний приложением в США. По данным The Daily Telegraph, с 6 по 12 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз. Это почти в три раза больше, чем неделей ранее.

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