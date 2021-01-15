Павел Дуров: мы работаем над возможностью донатить авторам каналов

Основатель и глава Telegram Павел Дуров заверил, что команда работает над опцией для пользователей делать пожертвования авторам каналов. Об этом сообщает «Код Дурова» со ссылкой на Durov’s Chat. Издание называет идею монетизации мессенджера «отличной» и проводит аналогию с Patreon и OnlyFans.

Ответ Дурова — реакция на информацию о том, что Telegram потребовалось финансирование, после чего неравнодушные пользователи заговорили о внедрении системы донатов для мессенджера.

Ранее Telegram оказался на втором месте по числу скачиваний приложением в США. По данным The Daily Telegraph, с 6 по 12 января Telegram в США скачали около 545 тыс. раз. Это почти в три раза больше, чем неделей ранее. Предположительно причиной стала блокировка Твиттером аккаунта действующего президента Дональда Трампа, а также удаление из магазинов приложений Apple и Google популярной у сторонников Трампа соцсети Parler. К слову, позднее Telegram и сам стал блокировать каналы, в которых общались американские экстремисты.

Также на рост популярности Telegram могло повлиять изменение политики конфиденциальности другого популярного мессенджера — WhatsApp. Напомним, 8 января администрация последнего объявила о том, что персональные данные пользователей приложения WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.

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