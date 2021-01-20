Privacy Day 2021: как государства и корпорации используют ваши данные

28 января, в День защиты персональных данных, «РосКомСвобода» совместно с Digital Rights Center и Privacy Accelerator проведёт ежегодную тематическую конференцию Privacy Day 2021. Мероприятие состоится уже в третий раз. В этом году, как и в прошлом, в связи с ограничениями на массовые мероприятия оно пройдёт в онлайн-формате. Прямая трансляция на YouTube будет доступна и бесплатна для всех желающих.

Главные темы этого года • Рост объёмов собираемых данных о пользователях со стороны госструктур и медиакорпораций.

• Проблемы приватности в пандемическом мире.

Во время время панельной дискуссии «Большой брат знает всё» эксперты обсудят, зачем госорганам всё больше информации о нас, как они её собирают и насколько хорошо защищают. Во время второй панели — «Соглашайся или уходи» — участники попытаются выяснить, почему медиаплатформы собирают наши данные, и куда информация попадает при утечках.

Помимо этого во время дискуссии с прямыми включениями «На чьей стороне приватность? Мировые практики и болевые точки» эксперты из разных стран — Германии, Грузии, Казахстана, Киргизии и Белоруссии — поделятся информацией о том, как обстояли дела с приватностью граждан во время пандемии в их государствах: были ли в минувшем году нарушения цифровых прав, такие как трекинг и слежка. Также гости расскажут, какие еще тенденции в сфере приватности можно отметить в их странах.

Отдельно Privacy Accelerator представит выпускников первого набора программы, проекты в сфере приватности и открытости.

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Приходите на Privacy Day 2021, чтобы узнать про

— тенденции регулирования персональных данных в России и в мире;

— новые угрозы приватности со стороны технологий, государства и корпораций;

— успешные бизнес-кейсы в области защиты, хранения и оборота персональных данных;

— выдающиеся случаи ответственного и добропорядочного обращения с данными пользователей;

— отчёты о прозрачности и открытости коммерческих компаний;

— новые проекты в сфере приватности;

— экспертные оценки и неожиданные выводы.

День защиты данных (Data Privacy Day, Data Protection Day) отмечают с 2007 года в Европе и США. Московская конференция призвана поддержать общемировое движение и дать российским специалистам площадку для дискуссий и нетворкинга.

Мероприятие будет интересно экспертам в области приватности и защиты информации, DPO, специалистам по безопасности, сотрудникам и владельцам крупных IT-компаний, юристам, экономистам, социологам, общественным деятелям, журналистам и пользователям Сети.

Среди участников конференции — эксперты «РосКомСвободы» Артём Козлюк, Саркис Дарбинян, Станислав Шакиров, Алёна Рыжикова, Анна Карнаухова, Дарья Горбачёва, а также директор «Инфокультуры» Иван Бегтин, руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, гендиректор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв, журналист-расследователь Андрей Каганских, юрист компании Double Data Екатерина Калугина, эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности DHL Express Алексей Мунтян.

Подробнее программу мероприятия и полный список приглашённых экспертов скоро можно будет посмотреть на сайте.

.Прочитать о предыдущей конференции Privacy Day 2020 можно здесь, здесь и здесь.

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