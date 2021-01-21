Производители гаджетов хотят сделать предустановку российского ПО «не совсем обязательной»

Исполнение закона об обязательной предустановке отечественных приложений на продающиеся в России смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV, который вступает в силу с апреля, может оказаться под угрозой, утверждает «Ъ», ссылаясь на источники среди производителей смартфонов.

Проблема для них заключается в том, что, согласно подзаконному постановлению, они не вправе требовать с владельцев приложений плату за их предустановку. Но при этом они могут выбрать один из трех ее способов: полностью загрузить приложение на жесткий диск (1), поставить только иконки для скачивания (2) или ввести диалоговое окно при активации устройства, с помощью которого потребитель сам скачает софт по своему выбору (3).

«Большинство брендов предлагают владельцам приложений вариант с окном выбора, но он не устраивает, например, «Яндекс»», — рассказал «Ъ» собеседник в одном из производителей.

По его словам, «Яндекс» добивается выполнения именно первого варианта:

«Компания настаивает на установке на жесткий диск, причем требует, чтобы ее сервисы располагались на главном экране смартфона наравне с сервисами Google, которые предустановлены на всех устройствах с Android».

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В «Яндексе», Mail.ru Group и «Новых облачных технологиях» («НОТ», бренд «МойОфис») не стали комментировать детали договоров. При этом в «Яндексе» отметили, что у компании давно есть соглашения о сотрудничестве с большинством крупнейших производителей смартфонов и постоянно ведутся переговоры о «новых интеграциях и форматах сотрудничества, которые не отражены в законе».

Напомним, президент Владимир Путин подписал законопроект об обязательной установке российских приложений на технику перед продажей в декабре 2019 года. Через год Минцифры составило список приложений. Туда вошли продукты «Яндекса», Mail.ru, Kaspersky и другие.

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