Суд отменил решение о блокировке криптобиржи Binance

Архангельский областной суд отменил решение о блокировке сайта криптовалютной биржи Binance на территории России. Теперь сайт биржи сможет продолжать работу на территории РФ после удаления из реестра запрещенных интернет-ресурсов. Интересы биржи представляли партнёры Digital Rights Center Михаил Баутин и Михаил Третьяк.

Решение о блокировке сайта вынес Мирнинский суд той же области в сентябре 2020 года по заявлению местного прокурора, посчитавшего, что распространение информации о биткоине, который торговался на бирже, в России запрещено.

Михаил Баутин в интервью «Ъ» рассказал подробности дела:

«Грубым процессуальным нарушением являлось то, что Binance даже не уведомили о начале судебного разбирательства по блокировке сайта, и о вынесении решения о ней криптобиржа узнала только после получения уведомления Роскомнадзора. Мы как представители Binance проделали большую работу, чтобы добиться решения об отмене блокировки. Юристы Digital Rights Center восстановили пропущенный срок обжалования и подали апелляцию на решение Мирнинского городского суда, в которой доказали незаконность ранее вынесенного решения о блокировке. В итоге прокуратура была вынуждена отказаться от своих претензий в апелляции».

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«Мы рады, что удалось успешно оспорить блокировку домена и соответствующее решение суда в установленном порядке. Надеемся, что с принятием прозрачных законов в области регулирования криптовалют в России подобные случаи уйдут в прошлое и регуляторная неопределенность больше не будет негативно влиять на развитие криптовалютных проектов в России», — рассказал ForkLog директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев.

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