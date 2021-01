ОЗИ: намеренных отключений связи во время протестов не было

Намеренных отключений связи и тем более шатдаунов во время протестов 23 января не было, сделали вывод в «Обществе защиты интернета» (ОЗИ). Там следили за доступностью интернета по всей стране. Около 100 волонтёров наблюдали в разных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге.

По его словам, отключения связи важно не только отслеживать, но и документировать.

Наблюдения проводились с помощью двух программ, а именно: Network Cell Info Lite, которая позволяет измерять сигналы мобильной сети, и OONI, проверяющей доступность сайтов в разных локациях. Волонтёры на местах установили эти приложения на свои смартфоны и периодически замеряли параметры Сети.

Единственным заслуживающим внимания инцидентом стала авария в сетях магистрального оператора связи «Раском» в Санкт-Петербурге, который поставляет услуги связи, например, «Билайну». Эту аварию длительностью шесть часов зафиксировала международная организация Netblocks. Однако говорить о правительственном интернет-шатдауне в этом случае неверно, считает Климарёв. По его словам, в местах скопления людей сети иногда не выдерживали и случались перебои. Однако по-настоящему волноваться надо, когда статус мобильной сети падает до GSM only или EDGE. В данном же случае перегрузки означают, что на улицах собралось очень много людей и митинг удался, отмечает Климарёв.

