Twitter позволит пользователям помечать «ложный» контент

Twitter запускает пилотный проект Birdwatch, в рамках которого пользователи смогут помечать ярлыками твиты, которые они считают «вводящими в заблуждение или ложными», а также предоставлять доказательства обратного и обсуждать их с другими. В компании считают, что новый подход может помочь ей быстрее реагировать на распространение фейков. Цель инструмента — дать пользователям возможность быстро реагировать на набирающее в распространении обороты заявление.

«Мы знаем, что иногда это грязно и проблематично, но считаем, что такую модель стоит опробовать», — заявили представители соцсети.

Предполагается, что Birdwatch снизит роль компании в определении достоверности информации. В то же время ответственность пользователей в этом деле значительно возрастёт и будет напоминать работу «Википедии» или Reddit, пишет CNN.

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB — Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021

Для того чтобы помечать твиты, пользователи должны будут предоставить проверенный номер телефона и адрес электронной почты и иметь чистый бэкграунд в плане недавних нарушений правил Twitter.

В будущем Birdwatch интегрируют в Twitter, но пока он представляет собой отдельную страницу, которую можно просматривать только из США. Будут ли помеченные твиты удаляться или подвергаться каким-либо другим санкциям, неизвестно.

Twitter запустил программу по борьбе с дезинформацией — пока в пилотном режиме и только в США. Суть Birdwatch в том, что фейки отслеживают пользователи. Их ответственность за модерацию контента повыситсяhttps://t.co/Kl4R8r6lQK — TJ (@tjournal) January 26, 2021

В 2020 году Twitter создал специальные метки для аккаунтов государственных деятелей, высокопоставленных чиновников и дипломатов, а также аффилированных с государствами учётных записей СМИ и журналистов. Нововведение было призвано увеличить открытость и ответственность официальных лиц.

После внедрения новой политики открытости уже был случай, когда твит российского телеканала — RT — о выборах в США признали вводящим в заблуждение. Тогда соцсеть отключила возможность делать ретвит, ставить лайк или комментировать данное сообщение.

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