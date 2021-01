Twitter позволит пользователям помечать «ложный» контент

Twitter запускает пилотный проект Birdwatch, в рамках которого пользователи смогут помечать ярлыками твиты, которые они считают «вводящими в заблуждение или ложными», а также предоставлять доказательства обратного и обсуждать их с другими. В компании считают, что новый подход может помочь ей быстрее реагировать на распространение фейков. Цель инструмента — дать пользователям возможность быстро реагировать на набирающее в распространении обороты заявление.

Предполагается, что Birdwatch снизит роль компании в определении достоверности информации. В то же время ответственность пользователей в этом деле значительно возрастёт и будет напоминать работу «Википедии» или Reddit, пишет CNN.

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021