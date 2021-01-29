Нейросети «Росмолодёжи» потребовали психолога

Учреждённая в 2018 году «Росмолодёжью» автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды» (АНО «ЦИСМ») разместила на HeadHunter вакансию «Психолог/эксперт-психолингвист». Данную ссылку обнаружил один из наших подписчиков.
Требуемый опыт работы разыскиваемого специалиста – от 1 до 3 лет. Занятость – полная.
Как указано в карточке вакансий, организация:
В прошлом году Роскомнадзор залючил с «ЦИСМ» соглашение на поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете, для чего Минобрнауки выделило 628 миллионов рублей. По словам руководителя Центра Дениса Заварзина, ими был разработан и поставлен в эксплуатацию мультимодальный комплекс на основе нейросетевых технологий, который выполняет задачи по выявлению деструктивного контента. «Данные ЦИСМ могут стать отправной точкой для разработки индивидуального профилактического маршрута в отношении подростков, находящихся под влиянием негативной информации», – отметил он.
«Совместно с представителями научного сообщества сотрудники ЦИСМ разработали методику определения маркеров, указывающих на наличие информации, склоняющей детей и подростков к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью», – утверждается на сайте организации.
Согласно вакансии, выложенной буквально на днях, разыскиваемый организацией специалист должен иметь высшее образование, обладать навыком работы с системами мониторинга соцсетей, уметь диагностировать основные признаки и виды девиантного поведения подростков и молодёжи, факторов, условий их развития.
В главные задачи специалиста входят:
Соискателям предлагается работа в офисе, «в историческом здании в центре Москвы (м. Новокузнецкая / Третьяковская)», иногородние кандидаты могут работать дистанционно, либо им будет оказана помощь в переезде. Зарплата не указана — она будет обсуждаться с кандидатами по итогам собеседования.
О том, что учреждённый по поручению Президента РФ Владимира Путина АНО «ЦИСМ» займётся «выявлением и блокировкой информации, склоняющей несовершеннолетних к противоправным действиям», стало известно в январе 2019 года. А первые блокировки от Росмолодёжи, касающиеся этой категории нарушений начались также совсем недавно — по требованию агентства студенческий журнал DOXA вынужден был удалить видеоролик, где редакция призывала студентов не бояться угроз отчисления из вузов за участие в акциях протеста.
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