Нейросети «Росмолодёжи» потребовали психолога

Учреждённая в 2018 году «Росмолодёжью» автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды» (АНО «ЦИСМ») разместила на HeadHunter вакансию «Психолог/эксперт-психолингвист». Данную ссылку обнаружил один из наших подписчиков.

Требуемый опыт работы разыскиваемого специалиста – от 1 до 3 лет. Занятость – полная.

Как указано в карточке вакансий, организация:

собирает, обрабатывает и анализирует большие данные из всех общедоступных источников;

учится предсказывать возникновение рисков с помощью нейросети;

«постоянно находит и применяет новые решения, позволяющие непрерывно расти и развиваться как компании в целом, так и каждому из сотрудников».

В прошлом году Роскомнадзор залючил с «ЦИСМ» соглашение на поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете, для чего Минобрнауки выделило 628 миллионов рублей. По словам руководителя Центра Дениса Заварзина, ими был разработан и поставлен в эксплуатацию мультимодальный комплекс на основе нейросетевых технологий, который выполняет задачи по выявлению деструктивного контента. «Данные ЦИСМ могут стать отправной точкой для разработки индивидуального профилактического маршрута в отношении подростков, находящихся под влиянием негативной информации», – отметил он.

«Совместно с представителями научного сообщества сотрудники ЦИСМ разработали методику определения маркеров, указывающих на наличие информации, склоняющей детей и подростков к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью», – утверждается на сайте организации.

Согласно вакансии, выложенной буквально на днях, разыскиваемый организацией специалист должен иметь высшее образование, обладать навыком работы с системами мониторинга соцсетей, уметь диагностировать основные признаки и виды девиантного поведения подростков и молодёжи, факторов, условий их развития.

В главные задачи специалиста входят:

Расширение семантического ядра нейросети (обучение нейросети новым фразам/словам, формирующим датасеты маркеров деструктивного поведения подростков и молодежи по направлениям работы Центра);

Формирование справок и заключений с применением знаний в области психологии / клинической психологии / психологии девиантного поведения по анализу профилей пользователей социальных сетей, участников инцидентов.

Соискателям предлагается работа в офисе, «в историческом здании в центре Москвы (м. Новокузнецкая / Третьяковская)», иногородние кандидаты могут работать дистанционно, либо им будет оказана помощь в переезде. Зарплата не указана — она будет обсуждаться с кандидатами по итогам собеседования.

О том, что учреждённый по поручению Президента РФ Владимира Путина АНО «ЦИСМ» займётся «выявлением и блокировкой информации, склоняющей несовершеннолетних к противоправным действиям», стало известно в январе 2019 года. А первые блокировки от Росмолодёжи, касающиеся этой категории нарушений начались также совсем недавно — по требованию агентства студенческий журнал DOXA вынужден был удалить видеоролик, где редакция призывала студентов не бояться угроз отчисления из вузов за участие в акциях протеста.

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