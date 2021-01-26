Росмолодёжь потребовала заблокировать видео студенческого журнала DOXA

Редакция студенческого журнала DOXA сообщила о требовании Роскомнадзора удалить видеообращение журнала с призывом не бояться угрозы отчисления за участие в митинге со стороны администрации вузов:

«В документе, полученном нами из Роскомнадзора, указано, что видео якобы содержит «склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья». DOXA обратилась в «Апологию протеста» за юридической помощью. Мы намерены добиться в суде признания требования Роскомнадзора незаконным».

«Школы давят на учителей и родителей. Мы рассказываем об этих акциях устрашения в своем журнале. Мы обращаемся к органам власти и администрации учебных заведениях — перестаньте запугивать студентов и школьников», — говорится в видео. Отчисления за участие в мирных акциях протеста незаконны и противоречат Конституции, говорят сотрудники DOXA.

Создатель и один из редакторов журнала DOXA Армен Арамян в разговоре с «Новой газетой» заявил, что редакция пока еще не решила, будет ли удалять видео или нет: «Консультируемся с юристами. В целом мы считаем, что это решение незаконное. Мотивация решения РКН состоит в том, что мы вовлекаем несовершеннолетних в противоправные действия, но ни в какие противоправные действия мы не вовлекаем, мы только говорим о том, что студенты и школьники могут спокойно интересоваться политикой и что им не стоит бояться реакции руководства».

В видеообращении не было призывов прийти куда бы то ни было, говорит Арамян. «Мы просто говорим о том что в целом участие в общественно-политической жизни это очень важно для молодых людей». Получится или нет обжаловать решение РКН — сложно сказать, продолжает редактор DOXA: «В целом практика показывает, что не удается такие дела обжаловать, но пока рано об этом говорить».

Как выяснила «РосКомСвобода», инициатором удаления видеоролика выступила Росмолодёжь:

Данное ведомство весной 2019 года получило полномочия на внесудебную блокировку информации, связанной с вовлечением несовершеннолетних в опасные противоправные действия (норма была введена федеральным законом №472-ФЗ о «колумбайн-блокировках»). Также в круг её ответственности входят так называемые «группы смерти», информация об «А.У.Е.» и другой связанный с уголовной романтикой контент.

В августе прошлого года Росмолодёжь одной из первых обратила цензорское внимание на TikTok, признав опасным контент с употреблением в больших дозах препарата от аллергии «Бенадрил», чтобы вызывать галлюцинации. Ведомство также блокирует сайты по найму киллеров, информацию об употреблении сомнительных веществ (снюс, «веселящий газ»), и шок-контент.

«РосКомСвобода» связалась с ещё одним редактором DOXA — Наташей Тышкевич, которая была удивлена, что инициатором удаления ролика стала Росмолодёжь. До этого случая государстенные органы не проявляли попыток давления на журнал, если не считать конфликт с Высшей Школой Экономики, лишившей их статуса студенческой организации именно по причине нежелания редакции цензурировать свои публикации.

Она также уточнила, что о требовании заблокировать ролик с призывом не бояться отчислений за политическую активность их уведомил YouTube, получивший соответствующее письмо из Роскомнадзора.

В случае отказа удалить видео РКН может привлечь владельца ресурса к штрафу до 100 тысяч рублей, отмечает «Апология протеста». Адвокат правозащитной организации Леонид Соловьев готовит иск в суд на требование РКН.

С 1 февраля текущего года вступает в силу федеральный закон 530-ФЗ, который обязывает интернет-сервисы самостоятельно выявлять запрещённый контент, в том числе касающийся «вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия». В конце декабря прошлого года был также принят закон о крупных штрафах для владельцев сайтов за отказ удалять запрещённую информацию. Неудаление грозит штрафами до 4 млн рублей, повторное нарушение — до 10% размера суммы выручки за год.

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UPD. Мы пообщались с ещё одним участником редакторской группы журнала DOXA — Владимиром Метёлкиным, который уточнил, что запрос был по 20.2 КоАП, т.е. о призыве к участию в несанкционированной акции, и в этом свете ситуация выглядит ещё более абсурдно:

«Для меня очевидно, что никаких призывов, кроме призыва не бояться отстаивать свои законные права, в нашем видео не содержится. Ни к каким противоправным действиям мы не призываем – это понятно любому, кто посмотрел ролик».

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P.S. По нашим данным, это первая попытка со стороны Росмолодёжи удалять или блокировать контент, касающийся митингов (пусть даже и косвенно).

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