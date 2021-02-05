После запрета россияне стали чаще употреблять мат в соцсетях

После вступления в силу поправок, направленных против нецензурной брани в социальных сетях, россияне опубликовали в социальных сетях 646,1 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики, сообщил РБК со ссылкой на данные «Медиалогии». Для сравнения, в первые рабочие дни февраля 2020 г. россияне опубликовали 426,5 тыс. постов с матом. Компания проанализировала публикации в «Вконтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter и Instagram. При подсчете «Медиалогия» учитывала 66 нецензурных слов русского языка.

Россияне стали чаще использовать мат в соцсетях после его запрета https://t.co/ATd8oIqQ3Q — Ведомости (@Vedomosti) February 5, 2021

Правда, здесь стоит заметить, что вступивший 1 февраля текущего года федеральный закон 530-ФЗ далеко не только про мат. На самом деле, он касается широкого спектра запрещённой в России информации, куда в ходят, в частности, призывы к массовым беспорядкам (читайте — «к несогласнованным акциям протеста»). Закон обязывает соцсети самостоятельно отыскивать «запрещёнку» и ограничивать к ней доступ. Под данное регулирование подпадают интернет-площадки с посещаемостью свыше 500 тыс. пользователей в сутки, которые находятся на территории РФ.

«Это даже не законы никакие, это угрозы. Это способ такой вести переговоры с соцсетями. Причем если это кажется, что только в России такие способы применяются, то это не так — почти по всему миру такая штука идет. Но все это напоминает попытки приказать ветру перестать дуть или реке — течь. Мат является неотъемлемой частью общения. Власти могут, конечно, допинать до состояния полной невменяемости „Одноклассники“ и „ВКонтакте“, но что они будут делать с Twitter, у которого даже российского представительства нет?» — ранее комментировал вступление в силу нового закона IT-специалист, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» (ОЗИ) Михаил Климарев.

По его словам, если российские соцсети принудят исполнять закон и введут цензуру, то аудитория предпочтет перебраться на другие площадки, куда цензура не добралась.

Уже сама новость об обязанности соцсетей удалять матерные слова спровоцировала активное использование обсценной лексики, утверждает агентство «Социальные сети», также по запросу РБК проанализировавшее сообщение пользователей.

За неделю до вступления поправок в силу, 25-26 января, аналитики зарегистрировали 631,3 тыс. публикаций с матом в соцсетях.

«Социальные сети» заметили, что для маскировки мата россияне стали переставлять местами буквы в словах, использовать одновременно кириллицу и латиницу, символы и цифры, ребусы и т.д. Некоторые пользователи публиковали картинки, которые отсылают к определенным фразам, напрямую переводили текст в иллюстрации и использовали изображения «с намеком».

Поправки не направлены на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях, объяснял ранее автор инициативы депутат Сергей Боярский. По его словам, это лишь призыв, такая блокировка «будет на совести социальной сети».

Роскомнадзор пока не запрашивал у социальных сетей отчета о блокировке незаконного контента и в ближайшее время не планирует это делать, говорит источник РБК, близкий к ведомству. Роскомнадзор готовит подзаконные акты, необходимые для реализации закона. Принять их планируется до конца марта, уточнили в пресс-службе ведомства.

На данный момент ответственности за нарушение вступивших в силу поправок не предусмотрено, признают в Роскомнадзоре. Однако оштрафовать соцсети, как отмечают в ведомстве, могут по другой, более универсальной статье 13.41 КоАП РФ, вступившей в силу 10 января 2021 года: юрлицо, которое не заблокировало запрещенный для распространения контент, может быть оштрафовано на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой годовой выручки компании.

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