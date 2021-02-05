Прокуратура раздумала блокировать зеркало биткоин-обменника Bestchange

Прокуратура отказалась от требований по блокировке сайта Bestchange.net — зеркала онлайн-агрегатора криптовалютных обменников Bestchange.ru. Интересы истца представляли юристы компании Digital Rights Center (DRC).

Прокуратура отказалась от требований по блокировке сайта https://t.co/nBmehXVGAW — зеркала онлайн-агрегатора криптовалютных обменников https://t.co/xYDEfIV9yp. Об этом ForkLog сообщили в Digital Rights Center, представлявшей Bestchange в суде.https://t.co/d8oK05m008 — ForkLog (@ForkLog) February 5, 2021

В исковом заявлении прокуратура указала, что на этом сайте размещена запрещенная информация, а именно — «информация о продаже фальшивых денежных купюр Банка России». Однако после работы, проделанной юристами DRC, прокуратура Архангельска была вынуждена отказаться от своих требований по блокировке сайта.

Октябрьский районный суд Архангельска постановил заблокировать сайт Bestchange.net в начале декабря 2020 года.

Как заявили юристы DRC в интервью ForkLog, несмотря на положительное решение, в будущем они не исключают новые блокировки:

«Уже несколько раз разные суды в разных регионах выносили решения о блокировке этого сайта. Мы все их успешно обжалуем, но прецеденты не создаются, увы».

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В 2017 году Bestchange стал одним из 40 российских онлайн-обменников, заблокированных по решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.

В 2019 году Роскомнадзор, руководствуясь решением Куйбышевского районного суда Омска, внес Bestchange.ru в реестр запрещенных сайтов и заблокировал к нему доступ. Позже суд вынес решение о снятии блокировки.

В августе 2020 года Роскомнадзор в очередной раз заблокировал домен Bestchange.ru по решению Котласского городского суда. В декабре Архангельский областной суд отменил решение суда первой инстанции о блокировке сайта, а позже удалили Bestchange.ru из реестра запрещенных сайтов.

Котласский городской суд должен был повторно рассмотреть дело, которое ему вернул областной суд, 14 января 2021 года, однако заседание перенесли на 15 февраля.

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