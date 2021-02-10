Принят гибрид закона об изоляции интернета и давлении на иностранные сервисы

Российские парламентарии провели очередной сеанс «правового гибридоведения», скрестив в одном законе две совершенно никак не связанных между собой нормы:

принуждение операторов связи и владельцев точек обмена трафиком выполнять требования закона «о суверенном Рунете»;

принуждение зарубежных сервисов быть лояльными к нарушению плавил сообщества российскими СМИ.

Ко второму чтению в законопроекте №1061159-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который был разработан с целью заставить отраслевиков исполнять всё никак не работающий закон 90-ФЗ, «внезапно» появилась норма о штрафах для владельцев сайтов «за цензуру информации».

В первом чтении данный законопроект был принят ещё в ноябре прошлого года как вводящий наказания для операторов связи и владельцев точек обмена трафиком. Он предполагал за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора «технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) устойчивости, безопасности и целостности функционирования» интернета на территории РФ установление крупных штрафов.

К финальному чтению эта часть «гибридного» закона дошла практически без изменений. Суммы штрафов, в зависимости от состава правонарушения, для юрлиц, например, варьируются от 20 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. В ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.

Кроме того, устанавливается ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юрлиц составляют от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Ко второму чтению в закон была внесена и поддержана поправка, предусматривающая «ответственность за нарушение владельцем информационного ресурса основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», в том числе на свободу массовой информации.

Штраф для граждан составит от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических — от 600 тыс. до миллиона рублей. За повторное нарушение граждане заплатят от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, должностные лица от полумиллиона до 700 тыс. рублей, юридические — от полутора до трех миллионов.

Это как раз та самая норма, которая призвана оказать давление на иностранные интернет-ресурсы, чтобы они смотрели сквозь пальцы на нарушения российскими средствами массовой информации правил сообщества, в котором они зарегистрированы. Закон, дающий право Роскомнадзору блокировать или замедлять трафик иностранных соцсетей, был принят в декабре прошлого года, и вот теперь к нему добавилась ещё и норма о штрафах.

Как справедливо заметил Digital Rights Center:

«С момента принятия его во втором чтении не прошло и суток».

.

Судя по всему, это чисто политический заказ, инициированный «сверху» и направленный на расчистку информационного российского пространства для средств массовой информации, чья точка зрения будет целиком и полностью провластной.

Но «гибридизация» закона на этом не заканчивается. Туда были также внесены поправки, которыми ужесточаются меры ответственности за правонарушения в области персональных данных:

срок давности правонарушений в области персональных данных увеличивается до одного года;

в два раза увеличиваются штрафы за впервые совершенные правонарушения в области персональных данных, предусмотренные статьей 13.11;

вводятся еще в два раза повышенные штрафы за повторное совершение правонарушений, предусмотренных статьей 13.11, в отдельных случаях достигающие 500 тысяч рублей (на юрлицо, за повторное правонарушение).

Вряд ли все вышеперечисленные поправки хоть как-то обсуждались с экспертным сообществом, да и в целом не оставляет ощущение «тайной» разработки этого «правового гибрида», чтоб ни у кого не хватило времени осознать серьёзность принимаемых мер, а также подсчитать его финансовую составляющую. Принимаемые впопыхах законы всё чаще носят хаотичный характер, словно их вытащили из бумагорезки, а не вдумчиво разрабатывали, тщательно взвешивая каждую запятую.

.

.

.